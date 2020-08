Brasil Game Show promove maratona online de desenvolvimento de games entre estudantes, com patrocínio do Banco do Brasil

Tradicional competição da BGS será realizada novamente com o apoio do BB, mas dessa vez se chamará BGS Home Jam e cada participante estará em sua casa; equipes de três estudantes terão 48h para criar um game do zero e vencedores serão conhecidos em 29/08; premiação chega a R$ 16 mil.

A fim de fomentar o mercado de desenvolvimento de jogos eletrônicos, incentivar a produção independente e revelar novos talentos, a Brasil Game Show promove anualmente a BGS Jam, tradicional maratona de criação de games entre estudantes. Em 2020, a atração terá novamente o apoio do Banco do Brasil, mas chamará BGS Home Jam e será disputada totalmente online, respeitando o distanciamento social. As inscrições terminam hoje (18/8) e podem ser feitas por meio do link: https://www.brasilgameshow.com.br/bgs-day/

Assim como na competição original, realizada presencialmente na maior feira de games da América Latina, neste ano as equipes de três estudantes serão selecionadas pela organização, e a revelação acontecerá em 20 de agosto. Durante 48 horas, entre as 21h de 21 de agosto e 21h de 23 de agosto, os trios precisarão criar um game do zero a partir de um tema que só será revelado no início da disputa. Os participantes desempenharão as atividades de suas respectivas casas e terão o apoio de um coordenador técnico escolhido pela organização da BGS.

Entre 24/8 e 26/8, todos os games produzidos serão submetidos a votação popular pelo site da Brasil Game Show e os vencedores serão conhecidos em 29/8, durante live da BGS. Além de comemorar a conquista, os times vencedores garantem R$ 16 mil em premiação, pagos pelo Banco do Brasil e distribuídos da seguinte forma:

1° lugar: R$ 8 mil (R$ 5 mil em carta BB Consórcio Gamer + R$ 3 mil pagos pela BB Seguros)

2º lugar: R$ 4,8 mil (R$ 3 mil em carta BB Consórcio Gamer + R$ 1,8 mil pagos pela BB Seguros)

3º lugar: R$ 3,2 mil (R$ 2 mil em carta BB Consórcio Gamer + R$ 1,2 mil pagos pela BB Seguros)

Antonio H. Mourão, gerente executivo da Diretoria Marketing e Comunicação do Banco do Brasil

Desde 2018, o Banco do Brasil patrocina a Brasil Game Show e apoia o segmento de jogos eletrônicos. Além de premiar a BGS Jam, patrocina a Avenida Indie, espaço destinado aos games nacionais desenvolvidos por estúdios independentes. “Diante da relevância do segmento, e atento à evolução do cenário dos jogos eletrônicos, o Banco do Brasil renova a parceria com a BGS, fazendo-se presente em todas as lives do BGS Day, valorizando a atuação dos estudantes e aumentando a premiação da agora chamada BGS Home Jam. Para o BB, esta é mais uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento dos talentos nacionais”, disse Antonio H. Mourão, gerente executivo da Diretoria Marketing e Comunicação do Banco do Brasil.

Brasil Game Show (BGS)

Brasil Game Show (BGS) -Foto:Rodolfo Moreira

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.