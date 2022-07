Como pagar boletos com cartão de crédito?

A tarefa de pagar boletos com cartão de crédito é algo muito simples. Dessa forma, saiba que você pode fazer isso para facilitar suas compras. Ao passo que essa modalidade é uma alternativa além do parcelamento.

Assim, é importante que você entenda o método de funcionamento do boleto através do seu cartão. Então é sobre isso que vamos falar neste artigo completo a respeito do tema.

Como o processo é feito?

Em primeiro lugar, você deve conferir se o seu cartão de crédito permite tal tarefa. De uma forma que existem contas específicas que podem ser pagas através dele.

Por certo, compreenda que certas faturas não podem ser quitadas utilizando outro cartão. Com isso, você precisa estar atento a esses detalhes. Vale destacar que pagar boletos com cartão de crédito pode ter taxas.

Ao passo que é importante você verificar essa cobrança antes de utilizar o serviço. Decerto, saiba que são 3 as maneiras pelas quais é possível fazer esse tipo de procedimento.

A primeira é utilizando o internet banking, seguindo os seguintes passos:

Abra a sua conta utilizando o sistema;

Localize a opção chamada “Pagamento”;

Insira o código de barras (boleto);

Entre na opção “Cartão de Crédito” (pagamentos);

Faça a autorização do pagamento usando sua senha.

Já a segunda forma é através dos apps bancários, que oferecem esse serviço. De fato, você pode realizar essa tarefa de modo rápido e fácil. Contudo, será necessário realizar a autorização em um caixa eletrônico (aparelho).

Ou então use o próprio internet banking para esse procedimento. Como resultado disso, você conseguirá pagar boletos com cartão de crédito. Por último, temos a central de atendimento.

Nesse sentido, entenda que essa é uma maneira que funciona apenas em alguns bancos. Desde que eles ofereçam esse tipo de serviço. Com isso, basta apenas entrar em contato e descobrir se isso é possível ou não.

É vantajoso pagar boletos com cartão de crédito?

Você tem essa opção que pode ser utilizada, porém não são muitas as vantagens. Pois, compreenda que o problema é o IOF. Ou seja, o Imposto por Operação Financeira que ocorre em todos os casos.

De fato, mesmo com a gratuidade das taxas, esse imposto acaba atrapalhando bastante. Assim, pagar boletos com cartão de crédito não é uma das escolhas mais interessantes.

Além disso, saiba que o ideal é fazer o pagamento à vista. Entretanto, para isso é necessário que você tenha dinheiro disponível. E ainda considere repensar a compra para evitar contrair dívidas.

Por isso, você pode até usar essa modalidade de pagamento. Porém, esteja ciente de que existe esse imposto na transação. Então, isso é algo que deve ser avaliado para não prejudicar seu orçamento.

Quais são as tarifas cobradas ao pagar boletos com cartão de crédito?

Em questão de tarifas você deve saber que isso depende de cada banco. Uma vez que a cobrança é livre pelo serviço de uso do cartão. Assim, compreenda que pagar boletos com cartão de crédito pode gerar taxas.

Além disso, saiba que o IOF também é mantido neste tipo de transação. Ao passo que até mesmo juros podem surgir no processo. Com isso, você precisa fazer um controle dos seus gastos.

Decerto, o ideal é sempre verificar o valor das tarifas que são aplicadas pelos bancos. Pois, dessa maneira você não terá dificuldades com cobranças e taxas dos serviços disponíveis. Vale dizer que a Febraban informa que o valor mais alto chega na faixa dos R$ 24,50.

Como controlar os gastos

Agora você já compreendeu que é possível pagar boletos com cartão de crédito. E também percebeu que nas instituições financeiras existem as cobranças de taxas.

Enquanto que o IOF e os juros também são outros fatores que complicam. Desse modo, você deve estar ciente se realmente vale a pena utilizar o serviço. Já que o uso do cartão pode resultar em dívidas.

A fim de controlar muito bem os seus gastos faça o seguinte:

Anote tudo que ganha e gasta em um papel ou use uma planilha de computador;

Guarde sempre que puder uma parte dos seus ganhos. Pois, entenda que eles podem criar uma reserva de emergência futura;

Evite comprometer um terço do orçamento com as dívidas;

Pague todos os débitos antes de contrair novas pendências;

Administre o valor gasto com seu cartão de crédito;

Faça pagamentos à vista sempre que puder.

Inegavelmente é fundamental que você avalie as taxas e tarifas cobradas pelo seu banco. Por isso, pagar boletos com cartão de crédito deve ser utilizado apenas em casos realmente necessários.

Conclusão

Você pode fazer o pagamento de boletos através do seu cartão de crédito. Contudo, saiba que poderá haver cobranças, taxas, impostos e juros. Assim, compreenda que é preciso avaliar tudo isso.

De fato, entenda que o mais comum são os pagamentos parcelados com o cartão. Embora haja a possibilidade de usar os boletos para facilitar. Portanto, escolha a modalidade que mais lhe agrade. E não se esqueça de conferir o quanto é gasto com essa operação financeira.

Imagem de Jan Vašek por Pixabay