Painel da VW Anchieta é doado para projeto da Fundação Grupo VW

A Volkswagen do Brasil atualizou o mais famoso painel da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo/SP, para comunicar a campanha de seu recém-lançado VW Nivus, SUV desenvolvido e produzido regionalmente. Toda a lona do painel anterior foi doada e será reaproveitada pelo Costurando o Futuro, projeto da Fundação Grupo Volkswagen que contribui para o desenvolvimento de comunidades por meio do empreendedorismo em costura. Com 163 metros, o painel é o maior da América Latina.

Volkswagen

Ao fazer a substituição, a Volkswagen produziu um vídeo especial para mostrar cada etapa dessa história e convidou representantes de todas as empresas do Grupo, – além da VW do Brasil, Volkswagen Caminhões e Ônibus e Volkswagen Financial Services – que fazem parte da Fundação, para falarem da importância do trabalho social e educacional que a instituição realiza em suas três causas prioritárias: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência.

Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina

“Esse nosso painel representa muito mais que um cartão de boas-vindas da Volkswagen. Ele faz parte da nova Volkswagen em sua essência e seus valores. A mochila, confeccionada a partir da lona do painel, carrega mais do que materiais escolares. Ela traz também a esperança de milhares de jovens por um futuro melhor, por meio da educação e da capacitação profissional, incentivados pelo projeto Costurando o Futuro”, afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

“O maior painel da América Latina é sustentável”: assista ao vídeo abaixo:

Nany Martins, empreendedora do Grupo Charlotte e participante do projeto Costurando o Futuro, também faz parte do vídeo: “O suporte da Fundação Grupo Volkswagen deu pra gente as condições de colocar em prática a visão de que tudo é um ciclo, e de que esse movimento pode beneficiar muitas pessoas. A troca do painel não quer dizer que ele acabou, mas sim que ele pode se transformar em muitas outras coisas”.

Um dos princípios da Nova Volkswagen é oferecer melhores condições para que as pessoas se desenvolvam, priorizando o bem-estar social dos nossos empregados e também das comunidades ao redor de nossas fábricas. “Acreditamos que apoiar a nossa sociedade é a melhor maneira de continuar costurando um futuro melhor para todos! Porque, para a Volkswagen, conexão não é só juntar tecnologias, conexão é unir pessoas”, finaliza Pablo.

A lona doada para a Fundação Grupo Volkswagen será distribuída entre os participantes do projeto Costurando o Futuro e, pela técnica do upcycling, dará origem a mochilas, bolsas, estojos e muitos outros produtos sustentáveis, gerando renda para os empreendedores. Caso queira saber mais e contribuir com o projeto, acesse a loja virtual da Fundação: www.costurandoofuturo.org.br.

Projeto Costurando o Futuro

Iniciativa criada pela Fundação Grupo Volkswagen em 2009, que contribui para o desenvolvimento de comunidades por meio do empreendedorismo em costura. Hoje, envolve participantes da capital paulista, da região do ABCD e de outras cidades da Grande SP. Os empreendedores passam por qualificação técnica e formações voltadas ao planejamento de negócios, vendas, marketing, atuação em rede, entre outras. Grande parte dos produtos é feita com tecidos automotivos doados pelo Grupo Volkswagen e fornecedores, como revestimentos de bancos e cintos de segurança. Pela técnica do upcycling, que transforma resíduos em novas peças, o ciclo de vida dos materiais é ampliado, beneficiando o planeta. Além disso, o projeto incentiva a mobilidade social dos participantes.

Fundação Grupo Volkswagen

Desde 1979, a Fundação Grupo Volkswagen investe em ações de educação e desenvolvimento de comunidades com recursos dos rendimentos de um fundo constituído pela Volkswagen. Atualmente, abraçamos três causas prioritárias: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, apoiamos tecnicamente ações de responsabilidade social do Grupo Volkswagen no Brasil. Compartilhamos a vocação de mover pessoas. Movimentos que diminuem as distâncias e geram mudanças, transformando potenciais em realidade. Hoje, fazem parte dos órgãos de governança da Fundação a Volkswagen do Brasil, Volkswagen Caminhões e Ônibus e Volkswagen Financial Services.