Fernando e Fabiano realiza evento de pré lançamento do DVD De Leve na Arena Pôr do Sol 

Neste domingo, 17 de dezembro, a dupla Fernando e Fabiano realizará o evento de pré lançamento do DVD De Leve na Arena Pôr do sol a partir das 15h, com um irreverente desenho de releitura da estrutura de gravação, o evento promete ser mais um grande sucesso.

DVD De Leve

Mantendo a mesma inovação dos shows, a abertura do evento será por conta do ” Samba House “ na sequência a dupla sobe ao palco para cantar seus maiores sucessos , venha curtir uma tarde de samba, pagode e sertanejo

Fernando e Fabiano

Os ingressos estão à venda no site ticket 360 .

Foto : Francine Farfan