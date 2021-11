BandSports estreia programas na hora do almoço e turbina a grade a partir desta segunda

O BandSports estreia programação turbinada nesta segunda-feira (22 de novembro). Entre as principais apostas do canal estão os programas diários Esporte Agora e G4 na hora do almoço, mas as noites do canal também ganham reforços importantes porque, a partir de agora, o Bola Rolando, às 18h, está com elenco maior e com fome de bola. Outra novidade é o Depois do Jogo todo fim de noite.

Esporte Agora

O Esporte Agora é um telejornal com exibição de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h, que traz todas as atualizações do mundo esportivo, com muita opinião. A apresentação está a cargo de Renata Saporito e Maurício Barros em um formato que vai sacudir a hora do almoço do torcedor.

G4

Já o G4 é uma mesa-redonda com um quarteto para lá de afiado, com apresentação das 13h às 15h. Eduardo Tironi, Marília Ruiz, Arnaldo Ribeiro e Fabio Piperno vão debater e provocar o torcedor de futebol com muita elegância e equilíbrio.

A nova grade do canal foi preparada para ferver neste fim de ano. A transmissão ao vivo começa às 10h15 com o Viva o Esporte e segue quente até a 0h, com o Depois do Jogo que repercutirá a rodada de futebol do dia e muito mais.

BandSports

O BandSports também exibe a reprise de Os Donos da Bola, que o Neto comanda na Band para São Paulo. Assim, todo o Brasil poderá conferir a atração a partir das 17h no canal de esporte do Grupo Bandeirantes.

Bola Rolando

Para o começo da noite, às 18h, o Bola Rolando foi reformulado e ganhou mais tempo. A atração existe desde 2018 e tem análise, debate, além da participação do telespectador. Cacá Fernando, Ivan Drago, Bernardo Ramos, Flavio Saretta, Rai Monteiro e Paulo Massini fazem parte do elenco.

Depois do Jogo

Já no fim de noite, o Depois do Jogo também ganha uma versão mais arrojada com apresentação de Thomaz Rafael e Júlio Gomes. A exibição acontece depois que a bola parar de rolar nos gramados do país afora.

Baita Amigos!

Na faixa nobre, às 20h, programas semanais estão entre os destaques, como o Baita Amigos! (segundas e sextas com Neto). Às terças, é a vez do Ace BandSports, programa dedicado ao tênis. O Supermotor, com foco nos esportes de velocidade, tem exibição às quartas. E o Maratona, que já está focando nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, entra no ar nas noites de quinta.

#SOUDOESPORTE

E toda sexta até 17 de dezembro, às 22h30, o BandSports apresenta o #SOUDOESPORTE. Em formato de fórum, com seis edições, a primeira fase do programa é um aquecimento sobre as temáticas que envolvem o próximo ciclo olímpico e paralímpico, bem como a estrutura dos clubes e do futebol no Brasil.

