A joseense fabricante de turbinas a jato AERO CONCEPTS faz parceria com empresa especializada em construção de drones

Iniciativa visa atender aos mercados de Defesa. Agronegócio e Organismos de segurança pública também usufruem da tecnologia

Na última quinta-feira (10), a AERO CONCEPTS e a STELLA TECNOLOGIA assinaram contrato para o desenvolvimento de projetos que englobem a integração de turbinas a jato da AERO e sistemas híbridos em plataformas de voo da STELLA. Ele visa desenvolver sistemas de alta tecnologia de propulsão em aeronaves não-tripuladas, atendendo, portanto, à necessidade dos mercados de Defesa do país.

As empresas, ambas de capital nacional, unem suas especialidades para desenvolver tecnologias complexas para os mercados civil e militar, com recursos majoritariamente nacionais e utilização de projetistas brasileiros, representando um avanço significativo para o país em tecnologias críticas de defesa.

Esta será a primeira vez que o Brasil fornecerá turbinas a jato de 500N ou 1000N, prontas para serem aplicadas em plataformas de voo de menor porte, como drones/Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs), incluindo os drones kamikaze, utilizados nos conflitos recentes entre Ucrania/Rússia e Israel/Irã.

Aplicabilidade

As turbinas a jato, já bastante conhecidas por fazerem parte da estrutura de grandes aeronaves de passageiros e de equipamentos fabris de geração de energia, agora têm ganhado visibilidade nas aplicações feitas em plataformas de voo não-tripuladas, amplamente utilizadas em conflitos bélicos atuais.

Voltadas para ações que exigem eficiência e velocidade, a utilização dessa tecnologia também pode se tornar aliada em outros segmentos.

Capazes de atuar no patrulhamento aéreo (como na defesa de fronteiras territoriais), as turbinas a jato de 500N ou de 1000N, quando aplicadas em VANTs, surgem como aliadas não apenas de órgãos como Forças Armadas e Ministério da Defesa, mas também de entidades que visem otimizar seus serviços de segurança, como as polícias de trânsito e autoridades de governos locais.

A ideia dessa tecnologia é oferecer um pronto-atendimento às demandas referentes aos serviços de defesa e de segurança. Um caso possível: a Polícia Rodoviária Federal matogrossense recebeu uma denúncia de que um fugitivo da justiça tinha sido reconhecido ao passar por um pedágio localizado a 30km da sede policial mais próxima. Ao considerar a importância jurídica do caso e a dificuldade do acesso por terra, o drone poderia ser enviado para fazer o acompanhamento do veículo enquanto os policiais se aproximavam a bordo de viatura tradicional. Tal ação traria efetividade à operação de busca.

Outro setor que poderá usufruir da parceria (turbina+drone) é o agronegócio. Com a produção de VANTs equipados com sistemas híbridos, empresários obterão aumento da autonomia de voo (mais tempo no ar fazendo pulverizações) e redução significativa na produção de gases poluentes.

Informações técnicas e tempo para fabricação

As turbinas de 500N, 1000N e de 5000N fazem parte de uma família de motores produzida pela AERO. As duas primeiras são inéditas no país, o que contribui, sobremaneira, com os objetivos dos órgãos de defesa brasileiros. Com fabricação nacional e utilização majoritariamente de insumos locais, a tecnologia passa a ser oferecida com custos mais acessíveis.

As turbinas de 5000N, comumente aplicadas em estruturas mais robustas (como em fábricas de geração de energia), possibilitam que o equipamento onde estão inseridas alcance MACH 0,9. As demais, MACH 0,8. Além disso, um dos diferenciais no processo de desenvolvimento desses motores é o acesso integral à cadeia de suprimentos: as peças são facilmente obtidas, sem que precisem ser fabricadas.

Já quando se fala em tempo de produção, estima-se que cada pedido fique pronto, incluindo a fase de testes, em 8 meses (momento da entrega).



Desde 2005, o Ministério da Defesa, FINEP, DCTA/IAE, têm investido em projetos de desenvolvimento de turbinas aeronáuticas nacionais, agora culminando em capacidades industriais para produção em larga escala.

STELLA TECNOLOGIA

Alexandre Roma, diretor da AERO CONCEPTS, reforçou a importância de contratos como esse:

“Esta parceria estratégica entre nós e a STELLA TECNOLOGIA é um passo decisivo rumo à autonomia tecnológica e à defesa nacional. Ao integrarmos turbinas a jato em plataformas de voo não-tripuladas, estamos não apenas impulsionando a indústria aeroespacial brasileira, fornecendo recursos tecnológicos otimizados no combate a crimes, mas também fortalecendo a capacidade de vigilância e de defesa de nosso país. Essa colaboração representa um avanço significativo para a segurança nacional, garantindo que tenhamos as ferramentas necessárias para proteger nossas fronteiras e interesses soberanos.”

AERO CONCEPTS

A parceria também estende a aplicabilidade das turbinas da AERO CONCEPTS em diversas áreas, incluindo sistemas de armas e geração de energia, inclusive em soluções híbridas, com uso de energias limpas, aplicadas no agronegócio e no setor de logística – quando requerida alta capacidade de carga. Além disso, ela possibilita a abertura de portas para negociações com empresas do exterior, que já vêm demonstrando interesse em adquirir os produtos oriundos dessa junção de tecnologias.