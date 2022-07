Feira do Empreendedor do Sebrae-SP espera gerar R＄ 1 bilhão de negócios para expositores

Maior feira de empreendedorismo do mundo será realizada em outubro de 2022 e espera receber 120 mil visitantes e cerca de 600 expositores

A Feira do Empreendedor, do Sebrae de São Paulo, o maior evento de empreendedorismo do mundo que será realizado de 7 a 11 de outubro, está com inscrições abertas para expositores. Além de estar de casa nova, no São Paulo Expo, e ocorrer em modelo hibrido com transmissão das principais atrações para o ambiente digital, a edição de 2022 traz mais um dia de oportunidades de exposição para os empreendedores: passa de quatro para cinco dias de evento. Uma grande oportunidade para as pequenas empresas demonstrarem seus produtos e serviços, ampliarem sua rede de contatos, fazerem negócios e para os patrocinadores divulgarem suas marcas.

A venda de espaços para exposição no evento já iniciou e está a cargo da DMDL, empresa reconhecida no mercado de eventos, também responsável pela montagem da feira. A expectativa do Sebrae-SP é gerar cerca de 1 bilhão de negócios entre os expositores, assim como ocorreu em 2019, última edição física do evento. A edição deste ano terá um espaço dedicado às lojas colaborativas, formato adequado a Microempreendedores Individuais (MEIs).

Após dois anos restrita ao ambiente digital por causa da pandemia, a expectativa é que a Feira do Empreendedor receba 120 mil pessoas na capital paulista, em um espaço de mais de 45 mil metros quadrados no São Paulo Expo, um dos mais modernos locais para eventos do País, escolhido pela primeira vez para sediar a Feira. A edição 2022 vai reunir aproximadamente 600 expositores dos mais variados setores.

Além da participação na Feira física, expositores de todo o Brasil também poderão marcar presença no ambiente virtual do evento, que será transmitido pela plataforma Sebrae Experience. São esperados 140 mil visitantes na modalidade online, público que terá a possibilidade de continuar fazendo negócios após o encerramento desta edição, uma vez que a plataforma permanece ativa. O Sebrae Experience é uma plataforma de realidade virtual, que permite navegação em ambiente 3D fácil, intuitiva, com acesso imediato aos expositores, conteúdos e soluções para os pequenos negócios.

O participante online, por exemplo, poderá acompanhar atrações da Feira como a Arena do Conhecimento, com palestras, talks e aulas-show, divididas em seis palcos em mais de 110 horas de programação.

Entre as atrações deste ano está o acesso a soluções de crédito e contato direto com as principais instituições financeiras sobre as linhas existentes no mercado para as micro e pequenas empresas.

Outra novidade é a presença de empreendedores do agronegócio, contemplando assim esse importante setor da economia.



As inscrições para expositores podem ser feitas no link

Feira do Empreendedor 2022

Data: 7 a 11 de outubro

São Paulo Expo

Local: SP Expo — 1,5, Rodovia dos Imigrantes – Vila Água Funda e Plataforma Sebrae Experience

Central de atendimento ao expositor: 11 — 3865-1197 — atendimento.sebrae@dmdl.com.br