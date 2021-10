EmbraerX assina contrato de prestação de serviços com a Republic Airways para utilização do Beacon

A EmbraerX assinou um acordo de longo prazo com a Republic Airways para utilização da plataforma de coordenação de manutenção Beacon, que apoiará a transformação digital da companhia aérea. O Beacon apoiará todas as operações de manutenção e acelerará o tempo de retorno à operação da aeronave integrando a plataforma nas estações da Republic e incluirá cada um de seus provedores de manutenção de plantão. A Republic Airways é atualmente uma das maiores operadoras comerciais regionais dos Estados Unidos, com uma frota de 223 aeronaves, operando voos regionais para as três maiores companhias aéreas americanas.

A parceria entre o Beacon e a Republic começou em janeiro de 2020, quando a empresa passou a usar a plataforma como primeiro cliente do segmento de aviação comercial nos Estados Unidos. Ao implementar o Beacon, a Republic e seus parceiros de serviço de manutenção ganharam uma vantagem competitiva graças à eficiência da plataforma na resolução de casos de manutenção. Como uma das primeiras empresas a adotar o Beacon, a Republic tem validado e testado os recursos do Beacon com seus usuários no segmento de grandes operadoras independentes regionais.

Dale Cash, Diretor de Manutenção da Republic Airways

“Quando introduzimos o Beacon, estávamos determinados a encontrar uma melhor maneira de gerenciar nossas operações diárias de manutenção mantendo nossa eficiência. O Beacon permitiu que nossas equipes fossem mais móveis – para rastrear, participar e se conectar a eventos -, colocando aeronaves de volta à operação com mais rapidez ao integrar nosso ecossistema de parceiros com a transformação digital. Nosso sucesso depende de apoiar nossos parceiros na realização do trabalho de forma eficiente”, disse Dale Cash, Diretor de Manutenção da Republic Airways.

Durante os primeiros seis meses de 2021, a Republic registrou uma redução média no atraso à medida que adotava o Beacon em suas bases de operação. Com o aumento das viagens e do volume de voos da Republic, o tempo de atraso geral das aeronaves fora de serviço se manteve estável, justificando a tecnologia do Beacon no gerenciamento de interrupções e na aceleração do tempo de retorno à operação.

Marco Aurelio Cesarino, Head do Beacon

“A Republic Airways tem sido uma parceira incrível, motivada pela inovação, e está aplicando a tecnologia para entregar valor excepcional aos seus parceiros de compartilhamento e aos passageiros. Juntos, estamos harmonizando o ecossistema do mercado de reposição e eliminando algumas das restrições atuais, aplicando soluções do século 21 para impulsionar os processos existentes. Estamos muito orgulhosos por ampliar nosso relacionamento com a Republic para comprovar os minutos economizados por caso, o tempo geral economizado com atrasos fora de serviço, identificar novos casos para utilização e aproveitar “insights” centrados em operações para apoiar os líderes na tomada de decisões de negócios inteligentes no dia a dia”, comentou Marco Aurelio Cesarino, Head do Beacon.

Ao estender este contrato, a plataforma Beacon continua a expandir sua presença e sua missão de reduzir o tempo fora de serviço e atrasos para todos os tipos de aeronaves em vários segmentos de aviação, por meio do estímulo à colaboração e serviços baseados em valor em escala, entre diferentes públicos de interesse.

Republic Airways

Fundada em 1974, a Republic Airways é uma das maiores companhias aéreas regionais dos Estados Unidos. A empresa opera uma frota de quase 200 aeronaves Embraer 170/175 e oferece serviço programado para passageiros com cerca de mil voos diários, para 100 cidades nos Estados Unidos, Canadá, Caribe e América Central. A companhia aérea oferece voos com tarifa fixa, operados em codeshare com as marcas de seus parceiros da American Eagle, Delta Connection e United Express. A Republic emprega atualmente mais de 6 mil colaboradores e é a segunda maior companhia aérea regional do país. Saiba mais em www.rjet.com.

Beacon

Incubado pela EmbraerX, a aceleradora de mercado da Embraer para negócios disruptivos, o Beacon é a plataforma de coordenação de manutenção para retorno mais rápido à operação. É uma plataforma inovadora projetada para conectar e sincronizar recursos da indústria, a cadeia de suprimentos de reposição e profissionais de serviços de aviação de uma forma mais ágil e eficiente para manter as aeronaves em operação. O Beacon visa explorar interações de alto valor e oportunidades de negócios para vários públicos de interesse dentro do ecossistema de serviço. O foco inicial da plataforma é oferecer soluções para interrupções não programadas de manutenção de aeronaves.



Através de um aplicativo digital móvel e na internet de fácil acesso (IOS e Android), o principal objetivo do Beacon é conectar empresas e profissionais de uma forma revolucionária. A tecnologia aciona uma rede de fornecedores credenciados, promovendo a colaboração em tempo real durante as atividades de manutenção não planejada, acelerando o retorno à operação das aeronaves.

EmbraerX

A EmbraerX é uma aceleradora de mercado comprometida com o desenvolvimento de soluções que transformam as experiências de vida. Como organização, estamos posicionados de forma única para liderar o mundo na interseção de inovação disruptiva, autonomia e mobilidade aérea, porque os valores que norteiam nosso trabalho são profundamente humanos, têm repercussão multicultural e são totalmente capacitados pela tecnologia.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

