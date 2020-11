FCDLESP realiza 44ª Convenção dos Lojistas do Estado de São Paulo

Evento tratará da retomada do comercio e terá 1° edição 100% online

A FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo) promoverá entre os dias 18 e 20 de novembro, a 44ª Convenção dos Lojistas do Estado de São Paulo. Neste ano, o evento será 100% online e irá abordar o tema “A retomada do crescimento”, que visa debater o atual cenário do varejo e apontar as maneiras de superar os desafios, mesmo na crise provocada pela pandemia de Covid-19.

44ª Convenção dos Lojistas do Estado de São Paulo

A expectativa é que a convenção reúna cerca de 1 mil lojistas de todo o estado de São Paulo. A transmissão será realizada no canal TV CDL no Youtube, à partir das 18h30 do dia 18 e pode ser acessada pelo link: https://cutt.ly/DgUr6SQ . A edição contará com participação do Subsecretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Caetano do Sul, Luiz Morcelli, o ator mexicano Cláudio Roca e o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizaro. O evento também contará com sorteios ao longo da programação.

Presidente da FCDLESP, Maurício Stainoff

“Neste ano, a pandemia nos faz atravessar um período nunca imaginado por nós empresários. Mesmo nesta crise, a determinação, a adaptação e o associativismo fazem parte das estratégias daqueles que superarão esse período de grandes dificuldades”, afirma o presidente da FCDLESP, Maurício Stainoff.

Para participar e concorrer aos prêmios é necessário realizar inscrição gratuita pelo link: https://cutt.ly/Lg8Nh2G.

FCDLESP

Para mais informações e programação acesse o site www.fcdlesp.org.br