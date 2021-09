FACAMP abre inscrições para vestibular inovador e lança curso de Design Digital

Até 26 de outubro, a FACAMP – Faculdades de Campinas está com as inscrições abertas de seu processo seletivo para os cursos de graduação, visando o primeiro semestre de 2022. A seletiva contempla selecionar estudantes para mais de 900 vagas em nove cursos: Administração, Economia, Direito, Design Digital (novidade no currículo da instituição), Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Propaganda e Marketing e Relações Internacionais. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site (facamp.com.br), onde também obtém mais informações.

Alinhada com as práticas mais eficazes das melhores universidades do mundo, durante o “Processo Seletivo 2022”, a FACAMP exigirá habilidades de leitura e produção de textos, raciocínio lógico, capacidade de argumentação, análise e síntese, que vão além do domínio dos conteúdos básicos desenvolvidos no Ensino Médio. O vestibular se dá em três momentos: primeiramente, é feita uma análise de trajetória escolar, mediante análise dos boletins do ensino médio dos alunos, seguida por uma prova individual, na qual o candidato será avaliado de acordo com seus conhecimentos lógicos e de atualidades e, por fim, uma entrevista realizada com dois professores para uma avaliação das aspirações e motivações do vestibulando.

“Desde que adotamos o processo seletivo inspirado nas melhores universidades do mundo, temos encontramos os estudantes mais comprometidos e interessados. Temos um modelo de ensino que valoriza o espírito crítico e a formação completa do estudante. Nosso novo vestibular facilita a seleção dos estudantes que estarão mais aptos para se engajar nessa formação multidisciplinar. Queremos alunos que pensam e querem aprender, não os que decoram fórmulas.”, afirma o professor Rodrigo Sabbatini, diretor acadêmico da instituição .

Em linha com as exigências do Novo Ensino Médio e o Mercado de Trabalho

O método do processo seletivo da FACAMP valoriza competências que estão sendo cada vez mais exigidas no currículo do Novo Ensino Médio, que está sendo implementado nas escolas, e nos processos de ingresso ao Mercado de Trabalho. A tendência desses ambientes é desenvolver e estimular habilidades mencionadas nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como: pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; entre outras.

De acordo com Sabbatini, a FACAMP deseja conciliar essas competências, porém, de uma maneira mais lógica e adequada à realidade dos alunos. “Pensando mais à frente, quem for recrutar um economista para um grande banco ou um analista para uma multinacional, normalmente, apresentará uma situação desafiadora e, em seguida, pedirá uma solução. Dessa forma, é preciso formar indivíduos com pensamento generalista, que tenham ainda competências como criatividade, espírito crítico e colaborativo – e, claro, que estejam preparados para vencer os desafios impostos por um mercado de trabalho extremamente exigente e competitivo. Daremos prioridade a quem estiver nesse perfil, a fim de desenvolvê-los para além de uma prova ‘conteudista’”, ressalta.

Design Digital

Uma novidade para 2022 é a retomada do curso de Design, que após reformulações adota um viés mais arrojado e adaptado à transformação digital que tem impactado a vida das empresas e das pessoas. Por essa razão, o curso foi reformulado até no nome e passou ase chamar “Design Digital”. Com uma grade moderna, a nova graduação leva em consideração diversas tendências tecnológicas e mercadológicas que valorizam a experiência do usuário e a ressaltam o crescimento exponencial da influência dos jogos digitais na sociedade. No novo curso da FACAMP, inédito no Brasil, o estudante poderá escolher entre duas áreas de concentração a partir do 3º ano: Game Design ou UX/UI, que é a área do design digital que cria as mais atraentes formas de interação e experiência para os usuários.

De acordo com o professor André Kadow, coordenador do novo Design Digital, o profissional que se forma pela FACAMP terá uma maior empregabilidade do que os alunos de Design tradicionais. “Esse novo designer digital é um dos profissionais mais desejados do mercado de trabalho, tanto no Brasil, como no mundo. E faltam profissionais qualificados, faltam aqueles que conhecem design, tecnologia e marketing. Faltam profissionais que são criativos, mas que também tenham visão de negócios digitais. O novo curso da FACAMP chega para acabar com esse gap no mercado”, destaca.

A grade conta com disciplinas de gamificação, agile, design thinking, além de matérias técnicas, adotando as ferramentas mais avançadas do mercado. “Aqui na FACAMP os alunos têm à disposição um verdadeiro hub de inovação, o que permite que tenham uma formação prática em negócios digitais desse o primeiro ano da faculdade”, afirma o professor Sabbatini.

Provas presenciais ou virtuais

A Redação e a Prova de Lógica e Conhecimentos Gerais será realizada em 30 de outubro, com duração de 3 horas. O candidato poderá optar por realizar essas provas de forma on line ou presencial, no campus da FACAMP em Campinas. A prova será dividida em uma redação (60% da nota) e uma prova de múltipla escolha que testará habilidades de lógica elementar e de conhecimentos gerais (40%). A entrevista (2ª fase) será agendada após a confirmação do êxito no estágio anterior.

Os resultados finais serão de conhecimento dos vestibulandos em 17 de novembro. As matrículas devem ser realizadas de 24 a 26 de novembro. Para quem vai tentar ingresso via ENEM, os selecionados serão divulgados em 31 de janeiro de 2022 e o prazo para se matricular vai de 2 a 3 de fevereiro. Além dos alunos que estão se formando no Ensino Médio, a instituição abre a possibilidade para os treineiros, isto é, aqueles que ainda não concluíram essa etapa, mas buscam uma experiência de vestibular.

Em relação ao formato a ser adotado em 2022, a FACAMP segue todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde – OMS e afirma que avalia a retomada do ensino presencial ou a adoção do ensino híbrido somente com a estabilização do quadro da pandemia, novamente, seguindo diretrizes das autoridades de saúde competentes.

PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR 2022

Inscrições: 30/08 a 26/10

Prova: 30/10/2021

Valor (inscrição): R$ 100 (vestibulandos e ENEM)

Resultado final: 17/11 (vestibular) e 31/01 (ENEM)

Onde se inscrever: www.facamp.com.br

