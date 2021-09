Pernambucanas inaugura quarta loja em São José dos Campos

Seguindo seu sólido plano de expansão, a Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, anuncia a inauguração de uma unidade no Shopping Jardim Oriente e consolida sua presença nas cidades do interior do estado de São Paulo. Somando 433 lojas no Brasil, a varejista totaliza 21 inaugurações em 2021, intensificando a capilaridade de produtos e serviços por todo o país.

A loja do Shopping Jardim Oriente é a 209ª unidade da companhia no estado de São Paulo. Possui 1.141m² e gerou cerca de 22 empregos diretos. O local conta com o conhecido portfólio de produtos que vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, além de eletroportáteis, telefonia e informática. A loja também conta com as novas categorias de produto da marca com itens de lar e vestuário para bebês, linha pet, bijuterias e brinquedos. Os clientes também podem conferir as novidades do Espaço Beleza, área dedicada a produtos das marcas Jequiti e Multi B (Vult, Eudora e Australian Gold).

Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas

“Estamos expandindo a nossa presença no interior de São Paulo, contribuindo com a economia local e geração de empregos diretos e indiretos, e não iremos parar! Essa é a nossa 4ª loja em São José dos Campos e que servirá como mais uma opção de compra para os moradores que nos prestigiam há mais de 70 anos”, conta Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

Alinhada à experiência Fígital, que integra o melhor dos universos Físico com o Digital, a Pernambucanas disponibiliza em todas as suas unidades o sistema “Clique e Retire”, no qual os clientes compram pelo site ou aplicativo da marca e retiram na própria loja. Além disso, o cliente também tem à disposição a compra por Whatsapp, também com retirada na loja, em apenas 2 horas.

Sempre pensando no bem-estar e saúde de seus clientes e colaboradores, a nova loja no Shopping Jardim Oriente, assim como as demais, segue todas as recomendações dos órgãos oficiais com um rigoroso protocolo de segurança.

Portfólio de cartões da Pernambucanas traz vantagens diferenciadas

Os clientes da nova loja, assim como os demais, têm acesso a um novo portfólio de cartões que unifica as funções crédito e débito, e pode ser utilizado dentro e fora da rede varejista também via QR Code.

Junto com a Elo, a varejista disponibiliza os cartões Pernambucanas Private Label, Pernambucanas Conta Digital e Pernambucanas Elo Mais, que passam a funcionar como cartões múltiplos.

Shopping Jardim Oriente

Inauguração: 22/09

Horário: 12h

Endereço: Rua Andorra, 500, Jardim América – São José dos Campos – SP

Pernambucanas

Há 113 anos, a Pernambucanas evolui junto com a família brasileira. Referência no varejo nacional, a companhia tem como marca registrada o pioneirismo e a contribuição para o progresso de diversas cidades do país. Conta com um time de estilistas que identificam as principais tendências mundiais da moda e oferece uma ampla variedade de produtos em moda, beleza, lar, eletroportáteis, telefonia e informática. Está presente em mais de 300 cidades, em doze estados e no Distrito Federal, com mais de 430 lojas e cerca de 14 mil colaboradores. Além do varejo, a companhia tem a sua fintech, a Pefisa, braço financeiro do grupo, responsável pelo desenvolvimento e gestão dos produtos como a Conta Digital Pernambucanas, PIX, Carteira Digital, cartões, empréstimo pessoal e seguros. Sempre se reinventando e acompanhando às necessidades de seus clientes, a Pernambucanas oferece uma inovadora plataforma digital de relacionamento em varejo e produtos financeiros, com aplicativos, compra online, tablet (concessão de crédito 100% digital em 7 minutos), emissão instantânea de cartão com chip, atendimento digital e Wi-Fi grátis em todas as lojas.

