Donos de bares protestam em São José com a #medeixatrabalhar

Os empresários do setor afirmam que os bares têm plena condição de orientar seus funcionários, e trabalhar dentro das normas de segurança e prevenção, com todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades.



Eles relatam, que dentro dos estabelecimentos é perfeitamente possível controlar o distanciamento entre os clientes, com os dispenser de álcool em gel, mantendo os ambientes arejados, entre outros cuidados. Além disso, os clientes que se mantém próximos são pessoas que já convivem juntas, o que não tem problema.



É preciso lembrar que esse prejuízo não é somente dos empresários, mas também da cidade, que deixa de receber milhares de reais vindos desses empresários e microempreendedores. É um efeito dominó.



E as famílias dos funcionários demitidos dessas empresas então, como fica? Desempregados, com filhos para alimentar, sem ter o que fazer e onde buscar recurso em meio a uma pandemia.



É preciso empatia. É desolador ver no olhar de cada uma dessas pessoas, o sentimento de desesperança, de sofrimento e de dor. Alguns estão desesperados, outros já se entregaram a depressão.



“Estamos falando dos microempresários, aqueles que lutam dia a dia para manter suas empresas funcionando. Pois, os grandes estão tranquilos, esses têm reservas, estão refugiados em suas casas de campo, em suas chácaras só esperando a poeira baixar. Enquanto os demais clamam por SOCORRO! E das famílias dos que ficaram desempregados e que estão desamparadas”, desabafa mais um proprietário.



O fato é: A doença está aí, não vai embora amanhã e nem sabemos quando. Temos que aprender a conviver com ela. Cada um com seus cuidados individuais, higienização, uso de máscaras, distanciamento, etc. E a vida segue… até que chegue a vacina e tudo isso seja acalmado. Não há outra solução.O encontro acontece a partir das 14h, na avenida Anchieta, em São José dos Campos.