Porta-cartão: praticidade e estilo para o dia a dia das mulheres

No dia a dia corrido, muitas vezes, menos é mais. Isso significa que sair por aí com menos bagagem acaba sendo mais prático e até seguro. Então, em vez de carregar uma bolsa grande na hora do almoço, por exemplo, várias mulheres têm optado pelo porta-cartão feminino.

Discreto, versátil e bonito, o acessório pode ser usado para carregar os cartões bancários, o vale-refeição e até os cartões de visitas. No entanto, como escolher e combinar esse item no dia a dia? A seguir, confira algumas dicas práticas.

Cor

Há diversos tipos de porta-cartão no mercado: dos mais clássicos aos mais despojados. Desse modo, nada impede que você tenha vários para poder combinar com um look diferente a cada dia.

Seguindo a tendência dos acessórios para a temporada de 2021, os porta-cartões também chegam em cores vibrantes às vitrines e às ruas de todo o país. Mesmo aqueles feitos com couro sintético ganham novas tonalidades para ajudar a alegrar o ambiente e para que você não o esqueça por aí!

Diferentes tons de azul, rosa, amarelo, laranja, vermelho e verde surgem no cenário, para quebrar a monotonia dos básicos preto e marrom. Alguns até brincam com várias cores ao mesmo tempo, em tons pastéis ou mais vibrantes, mostrando que é possível ter um acessório divertido e cheio de estilo.

Estampa e textura

Os porta-cartões feitos de tecido ganham estampas que fogem do comum. Frutas, animais fofos e flores miúdas juntam-se à divertida chita e às formas geométricas. As clássicas bolinhas e listras também são curingas que podem surgir com novas padronagens, como poás de corações, por exemplo, dando modernidade ao acessório.

O animal print também volta com força total, em especial nas versões de couro sintético, agregando cor, textura e muito charme ao pequeno item do dia a dia. As texturas trançadas, remetendo às cordas e às pulseiras de couro, também são encontradas no adereço, assim como veremos nas sandálias e nos calçados da estação.

Praticidade

O acessório pode ser fechado com zíper, botão ou apenas dobrado ao meio. O principal ponto é a praticidade de seu uso. O porta-cartão ideal deve caber no bolso da calça sem incomodar, sobrar ou fazer muito volume, afinal sua principal função é ser prático e útil.

Algumas mulheres podem optar por um modelo mais amplo, parecido com uma bolsa clutch, para poder levar o celular, além de todos os documentos importantes. Um pouco mais volumoso, esse tipo de porta-cartão lembra mais uma pequena bolsa de mão, sem deixar de ser a cara da estação.

Lembrando que praticidade é a palavra de ordem. Então, nesse caso, é interessante que o acessório tenha uma alça para ser colocada ao redor do punho, facilitando o leva e traz por aí.

Customização

Em um mundo cada vez mais personalizado, por que não levar essa ideia também aos acessórios da moda feminina? Nem é preciso muito para isso! Você pode personalizar o seu porta-cartão com bordados, bottons, broches e, principalmente, chaveiros.

Dependendo do modelo, também dá para colocar apliques adesivos, formando letras, formas e outros ícones que desejar. Strass, pérolas e pedrarias autocolantes podem ser encontradas em armarinhos e lojas de produtos de artesanato, especialmente para esse tipo de customização.

Brilho

Para a temporada primavera-verão, os porta-cartões também reaparecem com muito brilho! Isso se dá pela coloração metalizada, pelo glitter ou pelos apliques. Rosa metálico, dourado, ônix e prata velha são apenas algumas das tonalidades populares para o acessório do momento. Alguns spikes e brocados metalizados também podem dar um ar moderno e descolado, combinando com o seu humor do dia.