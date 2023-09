GOL lança aeronave especial em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont, o “Pai da Aviação”

Pintura celebra os 150 anos de Santos Dumont e foi elaborada no Aerotech, centro de manutenção da Companhia, em Confins (MG)

Em homenagem aos 150 anos de Alberto Santos Dumont, celebrados neste ano, a GOL, maior Companhia Aérea do Brasil, pintou uma de suas aeronaves com uma ilustração do 14 BIS, idealizado pelo patrono da aviação brasileira e o primeiro avião a levantar voo por conta própria, em 1906. A partir de hoje, a GOL levará pelos ares do País a figura deste brasileiro, uma das personalidades mais importantes da aviação mundial.

“Pai da Aviação”

“Homenagear Santos Dumont é algo muito significativo para nós da GOL, uma empresa brasileira que nasceu com o propósito de Ser a Primeira para Todas as Pessoas. Sua engenhosidade permitiu que o sonho de voar fosse possível hoje para milhões de passageiros. Cruzar os céus do país com a imagem de uma figura histórica para a aviação e a cultura brasileira é uma forma de reativar sua memória e valorizar um ícone nacional”, afirma Beatriz Cabral, CMO da GOL.

Boeing 737-800

O modelo escolhido para receber a pintura temática foi um Boeing 737-800. Toda a concepção e o design foram criados pelo Hub Criativo da GOL, e a aplicação da arte sobre a aeronave foi pensada e desenvolvida pela equipe de engenharia da GOL no Aerotech, o maior centro de manutenção de aeronaves da América Latina, localizado em Confins (MG).

Alberto Santos Dumont

O processo total de pintura e comunicação visual envolveu o trabalho de 42 profissionais, entre colaboradores das áreas de pintura, oficina de comunicação visual e engenharia do Aerotech.

A aeronave temática entrou na malha doméstica da GOL para voos pelo Brasil nesta quinta-feira (31) e realizou sua primeira operação nesta manhã, partindo de Confins às 08h20, com pouso em Porto Seguro (BPS) às 9h35.

Aeronave da GOL em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont

(Divulgação GOL/ @alisson.aviation)

GOL LINHAS AÉREAS

