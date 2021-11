Evento de retomada da Campus Party Brasil supera expectativas e organização anuncia calendário para 2022

São Paulo, Brasília, Goiânia e Pernambuco já tem edições confirmadas

Chega ao final a primeira edição híbrida da Campus Party Brasil, maior imersão tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker e Empreendedorismo do mundo. Nos dias 11 e 12 de novembro, o público pôde acompanhar as palestras online, e entre 13 e 15 de novembro foi aberta também a Arena e o Camping que receberam cerca de 3 mil pessoas. Já nas plataformas digitais – Youtube, TikTok e Facebook – a audiência chegou a mais de 700 mil pessoas.

No encerramento do evento foi anunciada a edição de 2022 da imersão que ocorrerá entre 15 e 20 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. A cerimônia contou com a presença de Aildo Rodrigues Ferreira, Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, Secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Rossieli Soares da Silva, Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Francesco Farruggia, Presidente do Instituto Campus Party, e Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil.

Campus Party Brasil

Além da #CPBR14, estão confirmadas também as edições de Brasília, entre 9 e 13 de março no Estádio Mané Garrincha; de Goiânia, entre 15 e 19 de junho, que acontecerá no Shopping Passeio das Águas; e a de Pernambuco que volta em setembro à Recife após sete anos.

Foto:Rodolfo Moreira

Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil

“Estávamos bastante ansiosos para esse evento de retomada. Nos preocupamos com todas as medidas segurança e ficamos muito felizes com a adesão total dos campuseiros. Pensamos em uma programação que buscasse entender como a tecnologia está apoiando esse processo de transformação digital que o mundo enfrenta nesse pós-pandemia e os resultados das palestras, workshops e debates foram extremamente profícuos. Para as edições do próximo ano, nosso objetivo é voltar às nossas raízes de antecipar tendências e co-criar experiências de vanguarda em áreas como Exploração Espacial, Metaverso, Energias Limpas, Biohacking e Genoma, Robótica Aplicada e Empreendedorismo”, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party.

Foto:Rodolfo Moreira

Entre os nomes já confirmados para a CPBR14 estão: Marcelo Lacerda, tecnólogo e investidor, Cofundador da Terra Networks, da F.biz, da Blue Telecom, da Magnopus e Membro do conselho de várias organizações; Larissa Costa Coelho, fundadora do Instituto ISQV, formada na Metodologia da Terapia Clark Avançada, método que revolucionou a visão da saúde; Nelson Foresto Lizier, Doutor em Biologia Estrutural e Funcional pela Universidade Federal de São Paulo e CEO e Fundador da Nicell, empresa de pesquisa e desenvolvimento científico; Carol Capel, responsável pelo maior canal de mistérios alienígenas do Brasil, empresária do ramo digital, investidora, professora e investigadora de mistérios do mundo e de outros mundos; Fabiano de Abreu, PhD, neurocientista, mestre psicanalista, membro na FENS (Federation of European Neuroscience Societies); e Jaqueline Goes de Jesus, Biomédica, mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa e Doutora em Patologia Humana, que integrou a equipe de sequenciamento genético do novo coronavírus da COVID-19 na América Latina.

#CPBR14

As vendas para a CPBR14 foram abertas hoje. Os interessados podem acessar – https://cpbr14.vaitercampus.org/#/. O ingresso sem camping no primeiro lote, que vai até 10 de janeiro, está por R$ 225,00. Já o ingresso com camping simples – R$ 325,00 – e o ingresso com camping duplo – R$ 340,00.

#CPBR13

A #CPBR13 contou com mais de XXX palestrantes que se apresentaram em três palcos presenciais – Refresh your Future, Fábrica de Empreendedores, Campus Jos – e um espaço de Workshop, além de dois palcos virtuais: Joy of Life by Zoe Universidad e New Horizons. Entre os palestrantes, destacaram-se as participações da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patricia Ellen; do empreendedor social e presidente da BeByte, Alex Roger; do embaixador da CPBR, Dado Schneider; do VJ, Alexis Anastasious; da mestra em engenharia da computação, Danielle Monteiro; do designer, Edu Agni; e do sales engineer, Bruno Tarasco.

Foto:Rodolfo Moreira

Campeonato de Free Fire

Em parceria com as ETECs e FATECs, a Campus Party promoveu um campeonato de Free Fire Battlegrounds, jogo de sobrevivência Battle Royale, no qual o objetivo é sobreviver em um mapa repleto de outros jogadores. A competição que contou com o apoio do Governo do Estado de São Paulo teve como vencedora a equipe Team One que foi premiada com R$ 5 mil reais.

Startup 360º e Maratona de negócios

A Campus Party apresentou nesta edição o Startup 360º, programa criado pelo Sebrae que tem como objetivo promover a capacitação das startups, fortalecer o crescimento e fomentar o empreendedorismo. Já a Maratona de Negócios tinha como objetivo preparar equipes/empresas que ainda estão em fase de concepção em diversas temáticas relacionadas ao empreendedorismo e inovação para que elas cresçam e se desenvolvam. Ao todo foram mais de 120 equipes inscritas que participaram com o auxílio de 23 mentores.

Startup 360º

Foto:Rodolfo Moreira

Nossos parceiros

Como nas edições anteriores, a Campus Party Brasil conta com apoiadores e patrocinadores que viabilizam a estrutura oferecida para que os campuseiros e visitantes possam imergir na tecnologia.

Apoio Institucional: Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo

Realização: Instituto Campus Party

Co-Realização: Gouvêa Experience

Parceiro: Sebrae

Patrocinadores: Use Telecom, 4.Events, Upix, Zoe Universidad

Media Partner: BuzzFeed, Instagram, Mercado e Consumo, Meta, O Metro, Rádio Disney, Rolling Stones, TikTok, Youtube Games e JC Decaux

Universidades parceiras: Ag. Inovação Ufscar, Conif, ESPM, PUC e Mackenzie

Apoio: DT3, 3 Corações, Universo da Criatividade, Drone Lab, Centro Paula Souza, Squad, Proteína, Robótica Paula Souza, Zumaq, Moovit, MK Academy, Predikta e Skyllar

Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.