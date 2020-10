Escolas municipais do Vale do Paraíba recebem kit de geração solar de energia em gincana cultural da EDP

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Vale do Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte de São Paulo, finalizou a instalação do kit completo de geração de energia solar nas 10 escolas municipais que venceram a 3ª edição do Concurso “Xô Desperdício”. A gincana teve como objetivo incentivar a preservação dos recursos naturais e o uso seguro e eficiente da energia por meio de atividades com a comunidade escolar. Foram 60 unidades de ensino participantes, envolvendo mais de 21 mil alunos de 23 municípios. Dez escolas foram premiadas.

Os colégios campeões foram definidos a partir do maior número de “likes” em vídeos publicados na plataforma online do concurso, sendo que a quantificação foi relacionada com o tamanho da população do município, conforme o Censo 2010 do IBGE. As cidades foram agrupadas em três grupos distintos: I – até 50 mil habitantes, II – de 51 mil até 200 mil habitantes e III – acima de 200 mil habitantes, permitindo equilibrar a competição entre os municípios da área de concessão da EDP. Além da realização das tarefas, também foram consideradas para efeito de desempate, a adesão voluntária dos clientes das regiões para recebimento da conta por e-mail, que é mais sustentável, pois elimina o uso de papel, e ao débito automático. A gincana com os alunos foi realizada no segundo semestre de 2019.

Kit de geração de energia solar

Como premiação, as escolas ganharam um kit completo de geração solar de energia com placas fotovoltaicas, com capacidade de geração de 2,5 Kwp, o que corresponde aproximadamente a 300 KWh/mês. No Vale do Paraíba, sete escolas foram vencedoras, nos municípios de Aparecida, Jambeiro, Roseira, Guaratinguetá, Potim e Cruzeiro. Já no Alto Tietê, a cidade de Itaquaquecetuba teve uma unidade de ensino ganhadora. Em Guarulhos, duas escolas ficaram entre as premiadas.

EDP

“A pandemia do coronavírus reforçou a importância das escolas para além da vida educacional dos alunos e contribuir com um projeto que possibilita transformar o ambiente escolar em mais sustentável e eficiente é muito significante para a EDP,” ressalta Giuliano Vieira, gestor da EDP. A instalação do sistema de geração solar foi finalizada em todas as unidades de ensino premiadas e os aparelhos já estão em funcionamento.

Escolas vencedoras da 3ª edição da gincana Xô Desperdício, da EDP

GRUPO NOME DA ESCOLA MUNICÍPIO 1 EM Profa Maria Conceição Pires do Rio Aparecida 1 EM Geraldo José Rodrigues Alckmin Potim 1 EM Profa Maria Olímpia Vieira Jambeiro 1 EM Pe Geraldo de Almeida Sampaio Roseira 2 EM Profa Maria Aparecida Broca Meirelles Guaratinguetá 2 EM Profa Maria Leonor Costa Cruzeiro 2 EM Profa Maria Conceição Freire Salles Guaratinguetá 3 EM Paulo Autran Guarulhos 3 EM Prof Pedro Geraldo Barbosa Guarulhos 3 EM Santino Hayashi Amano Itaquaquecetuba

Projeto Boa Energia nas Escolas

A Gincana faz parte do projeto Boa Energia nas Escolas, do Programa de Eficiência Energética da EDP São Paulo, que utiliza a metodologia PROCEL Educação e é apoiado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Seu objetivo é capacitar educadores e conscientizar crianças e jovens sobre o uso seguro e eficiente da energia e, assim, multiplicar o conhecimento sobre o assunto fora do ambiente escolar.

3ª edição do Concurso “Xô Desperdício”