Como se livrar da flacidez no braço

É possível tratar esse incômodo sabendo qual é a causa da flacidez

Dar um tchauzinho com a mão, mostrar uma direção ou apontar para algo são coisas que fazemos com a maior naturalidade, não é? Mas, para quem sofre com a flacidez nos braços, essas pequenas ações são dominadas pela vergonha, o medo do julgamento e a baixa autoestima e se tornam um verdadeiro incômodo.

São diversas as causas da flacidez no tríceps. Com o passar dos anos, o corpo tende a amadurecer, o que consiste também na mudança da forma como os nutrientes são absorvidos e produzidos pelo organismo. O colágeno, por exemplo, passa a produzir apenas entre 35% a 40% da sua capacidade total depois dos 50 anos, o que gera a perda de firmeza na pele.

Mas se engana quem acha que a genética é a maior culpada pelo famoso músculo do tchauzinho. Na verdade, a variação de peso é a principal responsável por este desconforto. Isso acontece porque a região do tríceps naturalmente não possui muita elasticidade e, com o ganho de peso, a pele tende a se esticar; uma vez esticada, não é tão fácil comprimir de volta.

Há possibilidades também de que este problema seja causado por conta da falta de força ou redução da massa muscular, que pode ser resolvida através das atividades físicas. Para cada caso há uma série de tratamentos possíveis. Por isso, é fundamental investigar o que, de fato, pode ter originado a flacidez.

A cirurgia capaz de resolver este problema é chamada de braquioplastia, e é indicada apenas para os casos mais severos, que são aqueles em que houve uma perda de peso muito elevada, ou por conta da idade. Mas, devido à falta de elasticidade desta região, a operação acaba deixando uma cicatriz não tão agradável. Por isso, vale pesar o que importa mais.

Ainda assim, tanto para quem já fez a cirurgia, quanto para quem possui flacidez leve e moderada, exercitar o bíceps e o tríceps é essencial para manter a firmeza da pele e do músculo. Para alguns casos, a prática da atividade física é capaz de solucionar este problema, enquanto para outros contribui impedindo o aumento da flacidez.

Além dos exercícios, existem diversas técnicas para tratar a flacidez nos braços, como a reposição do colágeno e procedimentos estéticos que não são invasivos. Mantenha uma alimentação saudável, faça os exercícios indicados e procure saber qual é o seu caso para iniciar o tratamento correto.

Foto:Divulgação