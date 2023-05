Equipe Feminina do São José Rugby é campeã da 1ª fase da Copa São Paulo de Sevens

Clube joseense celebra bons resultados em campeonatos feminino e masculino

Neste sábado, 20, o São José Rugby ficou com o primeiro lugar da fase inicial da Copa São Paulo de Sevens Feminino, realizada no CT Touchdown, em São Paulo.

A equipe joseense terminou a fase inicial de forma invicta. No primeiro jogo, o São José venceu o Clássico Caipira contra o Jacareí por 47 a 0. Nas semifinais da competição, as joseenses venceram as Leoas de Paraisópolis por 27 a 7.

São José Rugby

Na grande final, o São José encarou a equipe da Band. A decisão terminou empatada em 7 a 7. As joseenses foram declaradas campeãs, pelo critério de desempate, por ter marcado mais tries na primeira fase. A próxima etapa da competição está prevista inicialmente para 17 de junho.

Foto: Divulgação São José Rugby

Campeonato Paulista Masculino XV

Também no sábado, 20, a equipe masculina do São José Rugby visitou o Piracicaba pela segunda rodada do Campeonato Paulista de XV.

Com alguns desfalques no elenco, os joseenses começaram o jogo com tudo, fazendo três tries, logo no primeiro tempo, abrindo 21 a 0 no placar. Na etapa complementar, o São José Rugby conseguiu marcar mais dois tries e fechou a partida em 35 a 5.

Com a vitória, os joseenses assumem a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista com dois triunfos. Tornados e Urutu jogam neste sábado, 27, complementando a segunda rodada. O próximo compromisso do São José Rugby no estadual será no dia 03 de junho, sábado, diante do Indaiatuba Tornados, no CT Ange Guimerá.

O São José Rugby conta com o patrocínio de Poliedro Educação, DM, Vinac Consórcios, Marcondes César, Grupo Dutrafer, Sanrad e Sicoob Cressem. Apoio de Emercor e Tomovale. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

