Imposto Solidário ajuda idosos, crianças e adolescentes

Você sabia que pode destinar até 3% do imposto de renda devido para o Fundo Municipal do Idoso ou para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São José dos Campos? Neste mês, o Fundo Social de Solidariedade promove a campanha “Imposto Solidário” para estimular o contribuinte a destinar parte do valor da contribuição.

Fundo Social de Solidariedade

A campanha está sendo desenvolvida em parceria com a Assecon (Associação das Empresas Contábeis de São José dos Campos) e com a ACI (Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos) para fortalecer e estimular a ação.

O repasse do percentual para doação deve ser informado pelo contribuinte antes do envio da declaração de renda para a Receita Federal. É uma ação simples que não acarreta em nenhum ônus extra ao contribuinte.

Pessoas físicas podem doar até 3% do imposto de renda devido e pessoas jurídicas até 1%. A doação de parte do imposto de renda pode ser feita até o 30 de abril, período em que a Receita Federal recebe as declarações 2020/2021.

“Imposto Solidário”

O “Imposto Solidário” beneficia as organizações da sociedade civil de São José, que atendem a população em situação de vulnerabilidade social, com importantes projetos sociais. Um pouco do que você doa pode ser muito para a vida de alguém.

