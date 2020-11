Como ganhar dinheiro com podcasting durante o COVID

Muitas pessoas estão sofrendo agora. Esta nação (e o mundo) foram impactados negativamente por esta pandemia COVID-19.

Muitas pessoas perderam suas fontes de renda. Outros perderam suas casas. Daniel Homem de Carvalho diz ainda outros perderam suas economias tentando ficar em suas casas e continuar até que as coisas “voltem ao normal”.

Ficar isolado dos relacionamentos pessoais normais, seja no escritório ou fora de casa, está tendo efeitos prejudiciais em nossa sociedade. As pessoas anseiam por alguma forma de se manterem conectadas.

Existe uma área de comércio eletrônico que cresceu enormemente nesta época de COVID-19. Essa é a crescente disponibilidade de instruções de cursos online. Quer seja para instrução em sala de aula para crianças em idade escolar ou adultos tentando aprender ou melhorar um conjunto de habilidades que os ajudará neste ambiente, online é onde todos estão se voltando.

É exatamente nesse tipo de ambiente que o podcasting está começando a prosperar como quase nenhuma outra alternativa por aí! O podcasting está se tornando rapidamente o meio de comunicação de crescimento mais rápido no planeta agora!

Segundo Daniel Homem de Carvalho , se você tem uma mensagem para compartilhar, começar um podcast é um bom primeiro passo.

Se você tem um conjunto de habilidades que ajudará alguém a realizar algo que irá beneficiá-lo agora, você tem um cliente em potencial que pode lhe pagar para ensiná-lo. Um podcast pode ser sua maneira de ganhar alguma renda adicional no processo.

Realmente não é difícil iniciar um podcast. Você precisa de um dispositivo para gravar sua voz (e a maioria dos smartphones já o terá instalado).

Você então precisa de um tópico para falar. Tenho meus clientes de treinamento de podcast para escrever três ou quatro tópicos em que outras pessoas estão pedindo ajuda. Esta é uma boa oportunidade para perceber que você pode criar um podcast sobre esses tópicos.

Pense assim, se outros já estão pedindo sua ajuda nessas áreas, você já está sendo reconhecido como um especialista nessa área! Está certo! Você é um especialista!

Comece a registrar seus pensamentos e idéias sobre o conjunto de habilidades em particular que você possui e depois compartilhe-o com outras pessoas. Divulgue nas redes sociais. Faça isso gratuitamente ao começar.

Conforme você se torna mais conhecido e recebe mais pedidos de ajuda, pode começar a cobrar uma pequena taxa de outras pessoas que pedem sua ajuda.

Parabéns! Você agora monetizou seu podcast!

Este é apenas um pequeno exemplo de como isso pode acontecer rapidamente. Tenho ajudado as pessoas por mais de quatro anos (neste ponto) a se destacarem exatamente neste tipo de cenário. Mas com o início do COVID agora, meu negócio explodiu além de minhas expectativas mais loucas!

Segundo Daniel Homem de Carvalho , se você tem uma ideia que vai ajudar outra pessoa a atingir os objetivos desejados, compartilhe-a em um podcast. Comece o processo agora e em breve você poderá ter uma carreira totalmente diferente que não pode ser encerrada pela COVID!