GOL faz ação com Giovanna Baby para distribuição de gel higienizante em seus voos

Como forma de intensificar seus cuidados com a Segurança, a Saúde e o bem-estar de seus Clientes, a GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea doméstica do País, realiza uma ação com a consagrada marca de cosméticos e perfumaria Giovanna Baby e passa a fornecer gel higienizante premium nas cabines dos aviões e em sachês individuais para os passageiros que partem do aeroporto de Guarulhos. A iniciativa entra em vigor nesta segunda, dia 17 de agosto.

Desde o início da pandemia, a GOL já vem disponibilizando álcool em gel aos seus Clientes, nas aeronaves. A ação entre a GOL e a Giovanna Baby une as rigorosas medidas de Segurança tomadas pela Companhia à excelência de um item (gel higienizante) que se tornou essencial no dia a dia, em combate à Covid-19.

A Giovanna Baby adaptou suas embalagens retangulares para um formato redondo, com um novo design, para atender exclusivamente à parceria com a Companhia. Esses frascos estarão à disposição dos Clientes nas entradas dianteira e posterior das aeronaves. Também foram criados os práticos sachês unidoses especialmente para serem distribuídos de forma individual aos passageiros a bordo. Os produtos se apresentam nas versões Classic (Rosa) e Blue (Azul), com aromas distintos. Estes estarão disponíveis para os Clientes que iniciarem suas viagens em Guarulhos.

Ao longo dos próximos 90 dias, período em que a ação estará vigente, 100% da malha aérea da GOL será contemplada com o antisséptico. Outra boa notícia é que alguns passageiros serão presenteados em determinados voos com um kit da marca, para levá-lo para casa.

“A parceria entre a GOL e a Giovanna Baby revela um cuidado extra na atenção à jornada dos Clientes. É como um presente de viagem, pois se trata de um gel higienizante de altíssima qualidade e eficácia, cujas fragrâncias são reconhecíveis e admiradas por gerações que acompanham a marca em seus 46 anos de história”, diz Ricardo Oliveira, gerente de Produtos da GOL.

“Nós, da Giovanna Baby, estamos felizes em participar dessa ação com a GOL. São duas marcas consagradas que se unem para levar segurança e tranquilidade aos passageiros durante os voos. Os nossos Géis Higienizantes são diferenciados e muito queridos pelos nossos consumidores, e através deles temos contribuído efetivamente para o combate à proliferação do coronavírus”, diz Glaucia Felicia, gerente de Marketing da Giovanna Baby.

O Gel Higienizante Giovanna Baby é um antisséptico para as mãos que elimina 99,9% das bactérias e vírus, portanto ideal para conter a proliferação de doenças. Traz em sua composição o álcool 70%, grau máximo ideal permitido pela Anvisa – um teor mais alto promoveria rápida evaporação e pouco tempo para o extermínio dos germes; se mais baixo, ineficiência em provocar a morte deles. O produto contém em sua fórmula exclusiva vitamina E e esferas hidratantes que protegem, hidratam e nutrem a pele, promovendo um toque suave e perfumado, sem necessidade de enxágue.

Medidas de Segurança da GOL

A GOL tem como objetivo maior que todos a bordo tenham uma experiência segura e agradável no espaço compartilhado que caracteriza uma aeronave, principalmente neste período de pandemia.

Todos os procedimentos regulares foram reforçados, além dos já rígidos padrões de sanitização da aviação civil estabelecidos pelos órgãos responsáveis, alinhados com as recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), Organização Mundial da Saúde (OMS), Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Além disso, o padrão de Segurança operacional da GOL reconhecido mundialmente pela certificação IOSA (IATA Operational Safety Audity). O programa de auditoria internacional é responsável por avaliar e mensurar os sistemas de gerenciamento e de controle operacional das companhias aéreas.

Primeira Companhia a solicitar o uso de máscaras por todos os Clientes nos voos em operação (desde 10/5), a GOL tem como base para essa medida as informações científicas mais recentes e as recomendações de diversos órgãos públicos pelo Brasil e pelo mundo. A obrigação do uso das máscaras passou a ser uma questão de segurança coletiva, mais do que uma decisão individual.

Também foram implementadas avançadas medidas adicionais de limpeza e higienização dos aviões durante as paradas em solo e pernoites, com atenção redobrada aos assentos e os braços das poltronas, cintos de segurança, bandejas, piso e paredes.

Foi aprimorado o processo de limpeza noturna com o uso de um desinfetante de grau hospitalar para as galerias de serviço e todas as áreas de uso interno na cabine, incluindo a dos pilotos. Luvas e máscaras já vinham sendo distribuídas aos Colaboradores de ar e solo, além de a Companhia deixar à disposição álcool em gel para todos.

As aeronaves da GOL são equipadas com um sistema de filtro de ar HEPA, que captura 99,9% de partículas microscópicas, como bactérias e vírus, ao promover a renovação do ar do avião a cada 3 minutos, permitindo a circulação de um ar sempre mais puro. O funcionamento, em detalhes, está nesta animação: http://tiny.cc/pibksz

Desde o início de junho/2020, a Companhia vem retomando, gradualmente, o serviço de bordo, com snacks (entregues no desembarque) e água sob demanda ao longo de todo o voo. Tudo devidamente higienizado, garantindo a Segurança de todos.

Lembramos ainda que o serviço de entretenimento a bordo é acessado por aplicativo no próprio aparelho celular do Cliente, o que reforça o cuidado com os procedimentos de saúde.

Medidas extraordinárias de atendimento foram adotadas a favor dos Clientes e dos Colaboradores, como técnicas de distanciamento social; desligamento de totens e uso de adesivos para demarcar a distância mínima durante o processo de embarque e também a bordo; e o fechamento da sala VIP dos aeroportos.

As novas medidas de Segurança nos aeroportos aumentam também o tempo de deslocamento interno. Com isso, a GOL solicita aos Clientes que façam o check-in online/via aplicativo, que estará liberado (desde 1o/7) com 48 horas de antecedência (até o limite de 1 hora) antes do voo. Se mesmo assim precisar ir ao balcão, inclusive para despachar mala, antecipamos a liberação ao passageiro para 3 horas antes do embarque, encerrando o processo 1 hora antes da abertura do portão.

Pioneira e inovadora, investindo continuamente em produtos e serviços que melhorem a experiência e otimizem o tempo dos Clientes, a Companhia lançou, em julho, o check-in diretamente no WhatsApp, também por um fluxo simplificado, orientado pela GAL, assistente virtual, com comunicações personalizadas para Clientes selecionados com viagens próximas, que ainda não realizaram a confirmação, colaborando para evitar aglomerações nos aeroportos.

A Segurança com cada um que viaja, interage e trabalha na GOL está sempre em constante evolução e atenção. Ela sempre foi essencial e agora, mais do que nunca, exige atenção especial. E a Companhia reforça seu compromisso com o Cliente: http://youtu.be/2nowM5-rOBk

