Congonhas retoma cinco rotas pela GOL

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea nacional, retoma, a partir deste 10 de junho, cinco rotas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo: para Belo Horizonte (Confins); Curitiba e Porto Alegre, da região Sul; e Recife e Salvador, do Nordeste. Essas opções se juntam aos destinos Santos Dumont (ponte aérea/Rio) e Brasília, que voltaram no final de maio.

Todos têm horários e frequências que atendem ao público, inclusive o corporativo, durante a semana e aos domingos, ampliando a malha aérea em vigor. A lista está aqui: https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/voos-gol. Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site www.voegol.com.br, no aplicativo da Companhia, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento 0300 115 2121, e através das agências de viagens.

Este é um aumento sutil de opções na malha em vigor, mas importante para a comodidade de quem precisa se deslocar ou utilizar os serviços de transporte da Companhia. Ajustes pontuais poderão ocorrer face a mudanças de cenários da pandemia ou exigências regulatórias.

A GOL ressalta que todos os procedimentos regulares foram reforçados, além dos já rígidos padrões de sanitização da aviação civil estabelecidos pelos órgãos responsáveis, alinhados com as recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), Organização Mundial da Saúde (OMS), Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Além disso, a Companhia tem seu padrão de Segurança operacional reconhecido mundialmente pela certificação IOSA (IATA Operational Safety Audity). O programa de auditoria internacional é responsável por avaliar e mensurar os sistemas de gerenciamento e de controle operacional.

Medidas para os voos

É solicitado a todos os Clientes a utilização de máscaras nos voos em operação. As aeronaves da GOL são equipadas com um sistema de filtro de ar HEPA, que captura de 99,7% de partículas microscópicas, como bactérias e vírus, ao promover a renovação do ar do avião a cada 3 minutos, permitindo a circulação de um ar sempre mais puro. E o serviço de entretenimento a bordo é acessado por aplicativo no próprio aparelho celular do Cliente.

Medidas extraordinárias de atendimento também foram adotadas a favor dos Clientes e dos Colaboradores, como técnicas de distanciamento social; desligamento de totens e uso de adesivos para demarcar a distância mínima durante o processo de embarque e também a bordo; e o fechamento da sala vip dos aeroportos.

A Segurança com cada um que viaja, interage e trabalha na GOL está sempre em constante evolução e atenção. Ela sempre foi essencial e agora, mais do que nunca, exige atenção especial. E a Companhia reforça seu compromisso com o Cliente: https://youtu.be/2nowM5-rOBk

