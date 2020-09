Embraer alcança marco de 250 jatos executivos entregues na América Latina com dois novos clientes

A Embraer anuncia hoje a entrega de um Phenom 100EV e um Phenom 300E para dois clientes brasileiros, separadamente, alcançando a marca de 250 entregas de jatos executivos da Companhia na América Latina. O Phenom 100EV foi entregue para uma empresa industrial não divulgada, a qual selecionou a aeronave para manter operações comerciais cruciais durante a pandemia da COVID-19. O Phenom 300E foi entregue à AGROJEM, empresa do setor de agronegócio.

Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva

“Estamos orgulhosos de entregar a melhor experiência na aviação executiva para dois novos e valiosos clientes no Brasil, país de origem da Embraer,” disse Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “Essas entregas são prova do valor intrínseco da aviação executiva, já que cada companhia está adquirindo seu primeiro jato executivo exclusivamente pela eficiência de tempo e a economia de custos, assim como pelos benefícios de privacidade, saúde e segurança.”

“Devido à nossa contínua expansão das operações, tomamos a decisão de fazer a transição de um turboélice para o novo Phenom 300E. Com a aeronave anterior, voávamos 200 horas por ano. Agora, com o Phenom 300E, nossa expectativa é cobrir a mesma distância em apenas 120 horas por ano, economizando um tempo valioso e recursos,” disse José Eduardo Motta, CEO da AGROJEM. “O Phenom 300E é uma verdadeira máquina de economia de tempo. Além de reduzir nosso tempo de viagem, a aeronave também cria oportunidades para conectividade contínua e disponibilidade para se trabalhar em trânsito.”

Embraer

Essência perfeita da experiência de um jato executivo, o Phenom 100EV é o mais completo jato single-pilot entry-level da indústria. A aeronave apresenta a mais alta e ampla cabine de sua classe, com a exclusiva seção transversal Oval Lite, assim como o melhor compartimento de bagagem da categoria e uma escada tipicamente vista apenas em aeronaves de categoria superiores. Com mais de 380 modelos entregues, o Phenom 100 é reconhecido por sua alta utilização e baixo custo de operação e manutenção, tornando-se a aeronave ideal para compradores de “primeira viagem”.



O Phenom 300E é o jato leve single-pilot mais rápido e de maior alcance na indústria. Capaz de atingir Mach 0,80, a aeronave proporciona uma economia de tempo valiosa ao seu operador. O Phenom 300E oferece tecnologia, conforto e performance incomparáveis, incluindo o primeiro sistema de avaliação e alerta de performance de pouso (ROAAS) da indústria, a melhor cabine de pressurização da sua classe (altitude máxima de cabine de 6.600 pés), e alcance de 2.010 milhas náuticas (3.723 km) com cinco ocupantes nas condições NBAA IFR. Com mais de 550 modelos entregues, o Phenom 300 é o jato executivo de maior sucesso da última década.



Os jatos Phenom são um exemplo notável dos benefícios da aviação executiva, especialmente na era COVID-19. As duas aeronaves não só fornecerão transporte ponto a ponto para missões de seus operadores, como estão equipados com recursos exclusivos para um ambiente de viagem saudável. O sistema de gerenciamento de ar dos Phenom renova o ciclo de ar a bordo a cada dois minutos e os interiores são projetados com superfícies de pouco contato para oferecer o ambiente de viagem mais saudável possível. Além disso, a Embraer testou e aprovou o uso do MicroShield360 ― um sistema de revestimento preventivo que, quando aplicado no interior das aeronaves, inibe o crescimento de micróbios na superfície.

Phenom 100 EV

O Phenom 100 EV tem motores Pratt & Whitney Canada PW617F1-E, com 1.730 libras de empuxo, chegando a 405 nós em velocidade de cruzeiro e até 15% mais empuxo em aeroportos elevados e com altas temperaturas, o que equivale a mais alcance e menor tempo de subida. A aeronave tem alcance de 1.178 milhas náuticas (2182 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR.



A cabine de comando permite operação com um só piloto, com alerta situacional elevado pela interface homem-máquina da aviônica Prodigy Touch, baseada no Garmin G3000, com painéis maiores e de alta resolução, telas divisíveis e novo radar meteorológico.

O Phenom 100 EV é a evolução da aeronave mais espaçosa de sua classe, com melhorias no interior, tais como novo perfil do corredor para aumentar o espaço e tomadas reposicionadas com carregador USB. A aeronave apresenta onze opções de design do interior, com abundante luz natural em virtude das amplas janelas, inclusive no lavabo privativo, recurso tipicamente visto somente em aeronaves maiores, assim como no caso do compartimento de bebidas, a escada integrada e o maior compartimento de bagagem de sua classe.

Phenom 300E

O Phenom 300E está entre os melhores jatos single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 3.724 quilômetros (2,010 milhas náuticas) nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menor do que seus concorrentes. A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada.

O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclínio e amplo movimento é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de cabine de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, uma ampla galley, opções de comunicação de voz e de dados e um sistema de entretenimento.

A cabine de comando, equipada com o avançado sistema Prodigy Touch Flight Deck, permite operação single-pilot.Os recursos que a aeronave inclui, e que são tipicamente encontrados em categorias superiores, são ponto único de reabastecimento, manutenção externa do toalete e uma elegante escada.

Embraer Aviação Executiva

A Embraer é uma empresa global que tem revolucionado com ousadia e consistência o setor de aviação – e o faz desde a sua criação, há mais de 50 anos – oferecendo produtos e soluções inovadores que permitem a seus clientes apresentar um desempenho superior. A divisão de jatos executivos oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves com desempenho, conforto e tecnologia disruptivos. Seu portfólio é formado pelo jato entry-level Phenom 100EV, o jato leve Phenom 300E, o jato médio Praetor 500 e o jato supermédio Praetor 600. A frota da Embraer Aviação Executiva ultrapassa 1.400 aeronaves, composta por modelos projetados especificamente para esse segmento e produtos derivados que operam em mais de 70 países e que contam com uma ampla rede de suporte ao cliente altamente reconhecida. Para mais informações, visite executive.embraer.com.