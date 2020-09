Dia da Árvore: Adesão à fatura digital da conta de energia poderá ser revertida no plantio de até 2.500 mudas de espécies nativas no Pantanal

As queimadas, que já devastaram mais de 15% do Pantanal, contrastam com a comemoração do “Dia da Árvore”, hoje, 21 de setembro. Em meio a esse cenário, a EDP, empresa que atua em toda a cadeia de valor do setor elétrico, lançou a campanha “Uma árvore conta”, na qual a cada cliente que aderir à fatura de energia digital, uma muda de árvore de espécie nativa será plantada no Pantanal. A ação vale para as áreas de concessão onde a empresa atua na distribuição de energia, em São Paulo e no Espírito Santo. A Campanha estará válida durante a semana em que se comemora o Dia da Árvore ou até completar a meta de 2.500 cadastros da conta por e-mail.

Fatura digital da conta energia

Atualmente, a EDP tem mais de 783 mil clientes da área de concessão em São Paulo e no Espírito Santo cadastrados para receber a fatura de energia elétrica de forma virtual, cerca de 22% do total de consumidores – um dos melhores índices do setor elétrico brasileiro. Graças a isso, cerca de 649 árvores são poupadas de corte a cada ano, contribuindo para a absorção de aproximadamente 105,8 tCO 2 da atmosfera em seus primeiros anos de vida.

Pantanal



“A situação do Pantanal tem atraído a atenção de todo o mundo. A sociedade pode ajudar com ações e, por isso, fizemos esse desafio do bem aos nossos clientes, para que todos tenham a possibilidade de se envolver nesta causa e dar a sua contribuição. Temos um compromisso global com a redução das emissões de gases do efeito estufa e queremos utilizar esta iniciativa para conscientizar a todos sobre a importância da preservação do meio-ambiente”, afirma Marney Antunes, diretor da EDP.



Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

Incentivar a adesão à conta por e-mail é uma das ações que reafirmam o compromisso da EDP com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – plano de ação global definido pelas Nações Unidas (ONU) para alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030. A iniciativa reforça, em especial, o ODS 12: “Consumo e Produção Responsáveis” e o ODS 15: “Vida Terrestre”; ambos incorporados à agenda estratégica da EDP para crescer gerando impactos positivos na sociedade e no meio ambiente.

Ao aderir ao envio virtual, além de contribuir para a preservação do meio ambiente, devido à diminuição do uso de papel, o cliente recebe sua conta com maior antecedência, tendo mais praticidade e comodidade. “Desde o início da pandemia da Covid-19 registramos um aumento de 11% na adesão à fatura por e-mail e entendemos que este serviço também contribui para dar mais segurança à população neste contexto de isolamento social”, diz João Brito.

“Dia da Árvore”

Em junho, a EDP assumiu o compromisso de garantir que, até 2030, 100% da energia gerada pela Empresa seja de origem renovável, contribuindo para que o aquecimento global não exceda 1,5°C. Isso foi feito por meio da adesão ao Business Ambition for 1,5ºC – Our Only Future, da Organização das Nações Unidas (ONU). A Companhia também aderiu ao Recover Better, iniciativa global que propõe a governos e empresas de todo o mundo alinhar seus esforços de recuperação e ajuda econômica relacionados à crise da Covid-19, com base nos mais recentes estudos climáticos.



Como aderir à conta por e-mail

O cadastro para receber a fatura por e-mail é bem simples e pode ser realizado a qualquer momento por meio do site EDP Online(www.edponline.com.br) ou usando o aplicativo EDP Online, disponível em todas as plataformas de smartphones e tablets. Também é possível se cadastrar via Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), no 0800 721 0123 em São Paulo, com ligação gratuita e 24 horas. Nos canais, o cliente ainda pode optar pelo recebimento virtual dos Avisos de Manutenção Programada e outras comunicações da Companhia.

Ação de plantio em São José dos Campos

Para reforçar a data comemorativa, a EDP realizará no sábado (25) o plantio de 50 mudas de árvores no bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos. A ação visa contribuir com a arborização urbana e, consequentemente, para melhoria da qualidade de vida local. O plantio contará com critérios importantes como a preservação da rede elétrica, sem o contato de galhos das árvores no futuro, com a adoção de espécies adequadas para desenvolvimento no meio urbano conforme indicação do órgão ambiental do município e com mudas na altura variando entre 1.8m e 2m, garantido assim uma taxa maior de evolução.

EDP no Brasil



Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia, e possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em Distribuição, atende cerca de 3,5 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. No Brasil, é referência em áreas como Inovação, Governança e Sustentabilidade, estando há 14 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

EDP

