Suzano e Fundação SOS Mata Atlântica firmam parceria para fortalecer políticas públicas ambientais

Projeto “Planos da Mata” ajudará na criação de iniciativas estruturantes em São Paulo, Espírito Santo e Bahia

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, e a ONG ambiental Fundação SOS Mata Atlântica lançam hoje o projeto ”Planos da Mata”. A iniciativa visa acelerar a confecção dos Planos Municipais da Mata Atlântica (PMMAs) a partir do fortalecimento das políticas públicas de planejamento e desenvolvimento territorial local, para a manutenção de serviços ambientais, por meio da proteção da biodiversidade, da restauração florestal nativa, do desenvolvimento da economia verde, da geração de empregos e renda e de uma maior segurança jurídica para o uso do solo. A expectativa é que 30 municípios dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Bahia sejam beneficiados a partir da implementação do projeto, previsto para ter início no mês de abril.

Walter Schalka, presidente da Suzano

A Suzano e a SOS Mata Atlântica pretendem ajudar a fortalecer políticas públicas que possam mitigar impactos negativos causados pelas mudanças climáticas. “Esperamos que esse projeto dê origem a uma espécie de Plano Diretor Ambiental para que esses municípios consigam adotar medidas efetivas de restauração florestal, criação e implementação de áreas protegidas, arborização urbana, adequação ambiental de propriedades rurais e incentivo a práticas agrícolas mais sustentáveis, entre outras iniciativas”, afirma Walter Schalka, presidente da Suzano.

Mata Atlântica

A decisão da companhia de implementar este projeto em São Paulo, Espírito Santo e Bahia, estados onde possui fábricas e florestas, é explicada pela importância da Mata Atlântica para a fauna e a flora. O bioma abrange 17 estados e 3.429 municípios em uma área onde moram 72% dos brasileiros. Segundo a SOS Mata Atlântica, a Mata Atlântica possui hoje apenas 12,4% da sua área original.

A Mata Atlântica é o único bioma brasileiro que possui legislação específica para garantir sua proteção, a Lei da Mata Atlântica (11.428/06), uma conquista da sociedade por ter tramitado por 14 anos e ter sido aprovada após mobilização social. A SOS Mata Atlântica participou ativamente da criação e mobilização para a aprovação dessa lei. Entre os destaques trazidos em seu texto, está o fato de que as cidades que criam seus planos municipais do bioma podem buscar diversas fontes de recursos.

”Planos da Mata”

“Com seu Plano de Mata Atlântica, a cidade pode apontar ações prioritárias para a Mata Atlântica, com base em um mapeamento dos remanescentes da região e contar com participação da sociedade. A população pode apresentar suas percepções sobre o bioma na cidade. O PMMA, inclusive, traz subsídios ambientais a planos municipais correlatos, como o Plano Diretor Municipal. Ou seja, além de apoiar o planejamento local, os planos podem contribuir para a qualidade de vida da população e trazer recursos para a cidade”, afirma Mario Mantovani, advocacy da SOS Mata Atlântica.

Com a parceria, Suzano e SOS Mata Atlântica podem fazer parte da construção de soluções transformacionais para ajudar na criação de uma realidade mais justa e sustentável para esses municípios a partir da recuperação da Mata Atlântica e do fortalecimento de ações que a protegem. A Suzano já promoveu a recuperação de mais de 32 mil hectares com o plantio de mais de 10 milhões de árvores nativas.

Suzano

A Suzano é referência global no uso sustentável de recursos naturais. Como líder mundial na fabricação de celulose de mercado e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A empresa possui uma área total de cerca de 2,2 milhões de hectares, dos quais aproximadamente 950 mil hectares de áreas de conservação, e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto com o objetivo de substituir matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia, resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, orgulha-se de sua equipe, composta por mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos, e destaca-se por ter os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3 (Brasil) e da NYSE – New York Stock Exchange (Estados Unidos), mercados onde suas ações são negociadas. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br

SOS Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG ambiental brasileira criada em 1986 para inspirar a sociedade na defesa da floresta mais ameaçada do Brasil. Atua na promoção de políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica por meio do monitoramento do bioma, produção de estudos, projetos demonstrativos, diálogo com setores públicos e privados, aprimoramento da legislação ambiental, comunicação e engajamento da sociedade em prol da restauração da floresta, valorização dos parques e reservas, água limpa e proteção do mar. Os projetos e campanhas da ONG dependem da ajuda de pessoas e empresas para continuar a existir. Saiba como você pode ajudar em www.sosma.org.br.