EDP reforça ambição de ser 100% verde em 2030 com novo posicionamento global de marca

A EDP acaba de anunciar, em nível global, um novo posicionamento que reflete sua missão de liderar a transição energética. Depois de ter apresentado em fevereiro um ambicioso plano estratégico, antecipando em duas décadas a meta de ser 100% verde, o grupo EDP inicia uma nova narrativa de marca com o lema “Changing Tomorrow Now” – “Mudando hoje o amanhã”, utilizada pela primeira vez de maneira simultânea nos mais de 20 países onde está presente. A campanha pretende reforçar o compromisso com a descarbonização do planeta, um objetivo que será cumprido através de um investimento acelerado em energias renováveis, redes inteligentes e soluções sustentáveis para os clientes e de um apoio contínuo à sociedade.

100% verde

Com a mensagem“a EDP está usando força do vento, do sol e da água para ser 100% verde até 2030 e apoiar aqueles que estão mudando hoje o amanhã”, a empresa dá resposta a um planeta que precisa de uma nova energia. Este posicionamento inclui o compromisso sem precedentes de investir 24 bilhões de euros na transição energética, nos próximos quatro anos e a ampliação do carácter social e inclusivo da EDP, reforçando os compromissos ESG (Environmental, Social, Governance) definidos pela administração da empresa.

“Na EDP, encaramos esta nova década com sentido de missão e de urgência. A necessidade de mudarmos hoje a nossa pegada será determinante para garantir um amanhã mais sustentável, inclusivo e justo. Depois de termos assumido um compromisso sem precedentes com o setor energético e de aprofundarmos a ligação com as comunidades onde estamos presentes, é o momento de reforçar esta ambição e sentido de dever perante toda a sociedade”, declara Miguel Stilwell d’Andrade, presidente executivo da EDP global.

Materializando esta estratégia está, por exemplo, o plano de produzir eletricidade apenas a partir de fontes renováveis até 2030. São também prioridades o investimento em projetos de ação social, como o acesso à energia por populações desfavorecidas e o apoio à educação e à cultura.

Uma história contada, pela primeira vez, em todos os países

Pela primeira vez, o lançamento de uma nova narrativa de marca foi feito de forma simultânea em todos os países onde a EDP opera, reforçando o posicionamento global do grupo.

A estratégia será amplificada nos próximos meses, com o acompanhamento destas missões e projetos no site (www.edp.com) e nas redes sociais da empresa. Farão também parte deste posicionamento novos projetos que o grupo vai iniciar, já que nos próximos anos serão desenvolvidos mais 20GW em energias renováveis, assim como aprofundados o negócio de redes inteligentes e as soluções para clientes.

Para desenvolver o projeto, a EDP contou com o apoio da White e da Solid Dogma. A produção da campanha esteve a cargo da More Maria, com a realização de Frederico Miranda e direção de fotografia de Jackson Hunt.

Transição energética

No Brasil, o propósito de liderar a transição energética envolve o investimento recorde de R$ 6 bilhões nas redes de Distribuição da Companhia e a elevação, em mais de 20 vezes, do tamanho de seu parque de energia solar, chegando a 1GWp de capacidade instalada. O segmento receberá um investimento de R$ 3 bilhões até 2025. Por aqui, a visão do Changing Tomorrow Now também inclui o aprofundamento dos compromissos de ESG.

EDP no Brasil

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica, além de atuar em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia. Em Distribuição, atende cerca de 3,5 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Foi eleita em 2020 a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em Governança e Sustentabilidade, estando há 15 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

