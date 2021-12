EDP é condecorada com medalha Empresa Solidária pelo Governo de São Paulo

A EDP, companhia que atua em todos os segmentos do setor elétrico, foi condecorada pelo Governo de São Paulo com a medalha Empresa Solidária. O reconhecimento premia a contribuição da companhia ao Comitê Empresarial Solidário. Só em 2021, a EDP realizou doações de R$ 3,9 milhões ao Estado para o combate à pandemia.

A principal iniciativa ocorreu com o apoio ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) na contratação de profissionais de saúde para reforçar o atendimento aos pacientes com Covid-19. A EDP uniu forças com outras três empresas para viabilizar a contratação de 386 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de enfermagem, possibilitando a abertura de 56 novos leitos de UTI e 75 de enfermaria. Em outra frente, apoiou o Programa Alimento Solidário com a doação de 3.400 cestas básicas a famílias em situação de extrema vulnerabilidade e inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), com renda per capita de até R$ 89. A Companhia ainda realizou ações de eficiência energética, como a instalação de placas solares e troca de lâmpadas convencionais por outras mais eficientes em oito hospitais da rede pública de São Paulo.

João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil

“Esta condecoração evidencia que a EDP está atuando em linha com seu propósito: ‘Usar nossa energia para cuidar sempre melhor’. Queremos ser uma empresa que faz a diferença nas regiões onde está presente, e este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, afirma João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil.

Ao todo, desde o início da pandemia, a Companhia destinou mais de R$ 15 milhões para o combate à Covid-19 nos estados de São Paulo, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins. Os recursos beneficiaram instituições, pessoas em situação de vulnerabilidade social, hospitais e profissionais da saúde.

EDP no Brasil

Presente há mais de 20 anos no País, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração, Transmissão, e Soluções em Serviços de Energia voltados ao mercado B2B, como geração solar, mobilidade elétrica e mercado livre de energia. Em Distribuição, atende cerca de 3,6 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Em 2021 foi eleita pelo segundo ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual figura há 16 anos.

