DROGARIAS COOP FIRMAM PARCERIA COM DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS AVON

A Coop – Cooperativa de Consumo firmou parceria para comercialização de produtos Avon em suas 57 drogarias. A rede conta em seu portifólio com produtos que abrangem todas as categorias de Higiene e Beleza, tendo como principal franquia as inovações da marca Renew.

Inicialmente são 30 produtos e até o final deste ano, o sortimento deverá chegar a 150 itens. Na linha de produtos Renew já disponibilizada nas drogarias estão tônico, gel de limpeza, proteção facial, Skincare, Antissinais, maquiagem (máscaras, paletas de sombra e batons Power Stay), presenteáveis e uma de suas maiores inovações tecnológicas de Renew. Segundo adianta Roberto Covre, da área comercial do negócio drogaria da Coop, o posicionamento de preços chega a ser, em média, 10% mais acessíveis em comparação aos praticados no mercado. “Nossa proposta é oferecer o melhor custo-benefício, entregando uma linha de produtos alinhada ao perfil de nossos clientes”, acrescenta.A parceria, negociada em fevereiro, foi lançada nas drogarias em maio último e já supera as expectativas, tanto que será fortalecida ao longo dos próximos meses, inclusive com novas linhas. “Não tenho dúvidas do sucesso dessa aliança e acredito que, já em 2021, as Drogarias Coop serão reconhecidas como um dos principais canais de comercialização da marca”, adianta Covre.

Essa negociação, por meio do canal Farma da Coop, prova a credibilidade que a Cooperativa tem no mercado. Afinal são 65 anos de história, construída sob fortes alicerces envolvendo qualidade e atendimento humanizado.

