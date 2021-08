Drinks coloridos: confira os mais legais e como preparar!

Os drinks coloridos fazem sucesso em qualquer festa, social ou churrasco! Conheça alguns dos mais famosos do mundo e faça você mesmo.

Não existe nada melhor do que aproveitar um momento especial acompanhado de um bom drink. Estar na companhia das pessoas que gostamos e podendo apreciar bebidas diferentes e saborosas é o que torna o momento ainda mais incrível.

Mas essa experiência pode ser ainda melhor se você aprender a preparar drinks para servir os seus convidados. Vivenciar aquela experiência e oferecer algo com seu toque para um amigo experimentar é guardar aquele momento na memória para sempre.

Neste conteúdo, vamos mostrar alguns drinks coloridos, contando um pouco sobre ele e ensinando você a fazer. Os drinks não tem segredo, só precisam ser preparados com carinho, fazendo com que uma festa ou reunião de amigos fique ainda melhor. Acompanhe o conteúdo para saber mais!

Caipirinha

O primeiro da lista é o drink mais brasileiro que existe, a caipirinha. Considerado uma das bebidas mais populares no país, muitos turistas que passam pelo Brasil experimentam a bebida para entender melhor sobre ela e se apaixonam logo de cara!

Com um sabor único, já que ela é feita de cachaça brasileira, a versão original na bebida é simples e leva apenas limão e cachaça. Mas, com o passar dos anos o drink passou a ser incrementado, é atualmente feito de diversas formas e com todas as frutas possíveis.

A origem da caipirinha é datada em meados do século XX como um tipo de remédio para gripe, levando alho e mel em sua composição. Porém, em algum momento, resolveram tirar o alho e substituir por açúcar, o que deixou mais saborosa.

A bebida pode ser feita com cachaça, vodca ou saquê, limão e açúcar. A fruta é macerada com o açúcar e logo após, deve ser acrescentada a cachaça e os cubos de gelo, para deixar mais refrescante. Ela combina perfeitamente com uma feijoada, churrasco ou rolê com os amigos.

Cosmopolitan

O Cosmopolitan é uma bebida de coloração avermelhada e, para quem a vê de longe, parece até um drink fraco e bem doce. Porém, ele é totalmente o contrário disso, ele tem a doçura na medida que torna a bebida extremamente saborosa e perfeita para diversas ocasiões.

A bebida se tornou um dos drinks mais populares do mundo com a ajuda do seriado Sex and the City, pois era uma das bebidas preferidas da protagonista. É difícil saber a origem da bebida, visto que muitos bartenders americanos reivindicam a sua criação, mas estima-se que ela tenha sido criada também no século XX.

A receita para esse drink pode ser bastante variada, mas a versão mais comum leva vodca, licor de laranja ou suco de limão e suco de cranberry, que dá a coloração rosada ou avermelhada à bebida.

Piña Colada

Uma bebida extremamente refrescante e saborosa, a piña colada se tornou um dos drinks mais famosos apreciados no litoral e em épocas de muito calor. A sua fama também se deu graças a música lançada nos anos 70 do Rupert Holmes conhecida como “Piña Colada Songs”.

O surgimento da bebida é um tanto quanto incerto, os registros que existem são de que ela nasceu em Porto Rico e tudo indica que o criador foi Ramo “Monchito” Marrero, um barman que trabalhava no Hotel Caribe nos anos 50.

A bebida é feita com uma mistura de rum, leite de coco, suco de abacaxi, açúcar e gelo. Ela é servida em taças grandes e para fechar, a decoração é feita com pedaços de abacaxi ou cerejas.

Dry Martini

Um dos drinks um pouco menos coloridos diante de todos os citados na lista, porém, um dos mais famosos do mundo é o Dry Martini. Além disso, ele garante sua posição também na lista de drinks mais sofisticados e requintados do planeta. Essa bebida ganhou visibilidade também por conta das telinhas, sendo o drink favorito do James Bond.

A sua criação também é incerta, mas a teoria provável é de que ele tenha surgido a partir do coquetel Martinez que foi criado entre os séculos XVII e XIX. O coquetel Martinez era composto por genever holandês, vermute, Curaçao ou absinto e um toque de frutas cítricas.

Já o Dry Martini é feito com gin, vermute seco, decorado com uma espiral de tangerina, lembrando a parte cítrica do Martinez, laranja, limão ou azeitona.

Fazer drinks diferentes naquele churrasco entre amigos ou família é a melhor forma de socializar e garantir a diversão de todos.