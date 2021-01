Dr. Shape cresce 10% em 2020 e projeta ampliar em 30% sua rede em 2021

Em ano de pandemia, Dr. Shape cresce 10% em faturamento, inaugura novas lojas, presta suporte total aos franqueados e anuncia grandes novidades para 2021

A maior franqueadora de suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina, que conta com 60 lojas em 15 estados e no Distrito Federal, manteve todas as suas operações em funcionamento em 2020 e inaugurou mais cinco lojas durante a pandemia

Dr. Shape: planos para 2021 incluem inauguração de mais cinco lojas ainda no primeiro trimestre e perspectivas de crescimento de 30% em número de lojas

Dr. Shape

A Dr. Shape – maior rede de franquias de suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina – foi bastante rápida em agir quando a pandemia atingiu suas lojas. “Imediatamente, postergamos a cobrança de royalties dos franqueados, implantamos um e-commerce para que cada unidade franqueada, de forma que todas pudessem atender localmente, intensificamos os treinamentos com franqueados e equipes e desenvolvemos novas formas de captação de clientes”, lembra Felipe Kalaes, Diretor de Operações da rede.

Desta forma, nenhuma das lojas precisou ser fechada e houve crescimento médio de faturamento de 12% na rede. “Consideramos o índice bastante positivo, já que houve um período em que precisamos fechar as portas por causa das fases de fechamento do comércio”, lembra o empresário.

Durante a pandemia, cinco novas lojas foram abertas, conforme lembra o Diretor de Novos Negócios, Roberto Kalaes: “Inauguramos lojas em Maringá (PR), Taubaté (SP), Bragança Paulista (SP), Uruguaiana (RS) e a segunda em Brasília, na Asa Sul (DF). Além disso, ao longo do ano, mais 15 franqueados aderiram à rede e cinco deles inaugurarão suas lojas já no primeiro trimestre deste ano: Jaboatão dos Guararapes (PE), Paracatu (MG), Ponta Grossa (PR), Ji-Paraná (RO) e uma segunda unidade na região de Campinas”.

A Dr. Shape já conta com 60 lojas, em operação e em fase de inauguração. A equipe de expansão pretende fazer com que esse número cresça cerca de 30% em 2021, com destaque para as regiões Sul, Norte e Nordeste, além do Vale do Paraíba, em São Paulo. “Entendemos que existe um grande potencial mercadológico para essas regiões e queremos estar presentes nelas neste ano”, pondera Roberto.

Diferenciais Dr. Shape

Além de ser a maior franqueadora de suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina, a Dr. Shape investe numa fórmula que vem garantindo seu destaque e a lucratividade de suas lojas: a comercialização de produtos exclusivos. Conforme explica Felipe Kalaes, no mercado de suplementos alimentares, amplia-se a lucratividade por meio de uma excelente prestação de serviços ao cliente e o oferecimento de linhas completas de produtos realmente diferenciados. “E temos tudo isso. Em 2019, criamos a linha exclusiva Dr. Shape, fabricada com insumos de primeira linha, autorizados pela Anvisa, e com grande aderência por parte de nossos clientes. São suplementos alimentares e vitamínicos de valor competitivo, que trazem segurança e resultados a quem os consome e boa margem de lucro aos franqueados”, conta.

A Dr. Shape acaba de adquirir a exclusividade de mais uma linha de suplementos para sua rede: a nova linha premium, chamada Iconic Nutrition, possui produtos de alta performance e é indicada para quem indicada para quem pratica atividade física e esportes assiduamente e busca melhores resultados e desempenho.

Com esses produtos, a intenção da marca é que o franqueado componha 30% de seu faturamento com produtos exclusivos. “Somos também a maior multimarcas do mercado, oferecendo uma ampla linha de produtos aos nossos clientes”.

Nova formatação de franquia

Em 2021, outra grande novidade agitará a rede Dr. Shape: a marca já está pilotando, na unidade franqueada de Dourados (MS), uma clínica de tratamento corporal e emagrecimento Dr. Shape Viva na Medida. “A partir de agora, nossas lojas contarão com um espaço dedicado a tratamentos corporais visando ao emagrecimento. É um antigo pedido de nossos clientes, que estávamos estudando, buscando os melhores parceiros e protocolos e, finalmente, conseguimos implantar”, comemora Felipe.

A clínica Dr. Shape traz protocolos exclusivos de emagrecimento e tratamento da gordura localizada com equipamentos de última geração, aliados a dietas elaboradas por equipe de nutrição e suplementação adequada. “Já temos resultados em clientes que estão se submetendo ao tratamento e estamos muito satisfeitos”, animam-se os diretores.

Em termos de negócios, a nova formatação da franquia exigirá investimento de R$ 310 mil (sem capital de giro) para novas lojas e os franqueados que desejarem implantar a novidade em lojas que já operam poderão fazê-lo, com adequação do espaço e financiamento do investimento.

Perfil

Marca: Dr. Shape

Tipo de negócio: Varejo de suplementos alimentares e artigos esportivos

Ano da fundação: 2002

Início da franquia no Brasil: 2012

Total de unidades no Brasil: 1 própria e 60 franqueadas

Investimento inicial: Express: de R$ 200 mil a R$ 260 mil (incluindo a taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

Viva na Medida: de R$ 310 mil a R$ 350 mil (incluindo a taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

Taxa de franquia: R$ 52 mil

Capital de giro: De R$ 30 mil a R$ 60 mil

Royalties: 4% do faturamento bruto

Taxa de publicidade:1,5% do faturamento bruto

Área mínima: De 50m2 a 80m2

Nº de funcionários: De 2 a 4

Faturamento bruto: R$ 70 mil

Lucro líquido: 15%

Prazo de retorno: 24 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Apoio ao franqueado: Orientação na escolha do ponto comercial; treinamento operacional ao franqueado e equipe; manuais de gestão; consultoria técnica administrativa, financeira e operacional, software de gestão, fornecedores homologados.

Telefone: (11) 2182-7000

E-mail: expansao@drshapefranquias.com.br

Site: www.drshape.com.br