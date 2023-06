Conheça o Festival Tão Ser Tão, o maior evento da cultura nordestina no Sudeste do Brasil

O evento inédito acontecerá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, de 07 a 16 de julho, e oferecerá um line-up repleto de atrações incríveis

Prepare-se para mergulhar em uma atmosfera magnífica de uma das expressões culturais mais tradicionais do Brasil: a Festa Junina. O Festival Tão Ser Tão tem como objetivo promover as raízes e os costumes nordestinos por meio da poesia popular, do artesanato, da música e da rica culinária. Entre os dias 07 e 16 de julho de 2023, o Parque do Ibirapuera será palco desse evento único, que trará uma variedade de propostas e temas para encantar toda a família, com detalhes e expressões que caracterizam a cultura do Nordeste.

Juliette, Cláudia Leitte, Murilo Huff, João Gomes, Bell Marques e Tarcísio do Acordeon são alguns dos nomes confirmados para o festival.

Os ingressos já estão à venda, e esta é a primeira oportunidade para os fãs garantirem um lugar especial no maior festival da cultura nordestina no Sudeste. Adquira seus ingressos em www.ingresse.com/taosertao.

O Tão Ser Tão terá entrada gratuita nos dias 7, 14 e 15 de julho. Com uma programação especial, cenografia e identidade visual totalmente inspiradas nos festejos juninos e nas atividades infantis, o festival proporcionará uma experiência completa, com gastronomia, artesanato e música de qualidade, como toda boa quermesse.

Parque do Ibirapuera

Com uma estimativa de receber cerca de 8 mil pessoas, o festival contará com seis espaços, nos quais o público poderá desfrutar de novas e inesquecíveis experiências. O Parque Ibirapuera foi escolhido como local do evento por ser um dos espaços mais tradicionais para atividades ao ar livre em São Paulo. Esse lugar, que já serviu de cenário para encontros de diferentes grupos e tribos, se transformará em um arraial completo, com ruas, parques e praças temáticas que trarão toda a atmosfera da festa junina, incluindo casamentos na roça, quadrilhas, personagens, barracas de brincadeiras, comidas típicas e, é claro, muita música.

De acordo com Marcelo Britto, um dos idealizadores do festival, o conceito do Tão Ser Tão é trazer a cultura nordestina para São Paulo por meio de experiências especiais. Ele conta: “O Tão Ser Tão será um festival que trará diferentes vertentes e expressões dos festejos juninos. Música, gastronomia, danças, artesanato e manifestações culturais serão os pilares dessa descoberta. Será um evento participativo, agregador e cultural, com a pretensão de se tornar parte do calendário festivo anual da cidade de São Paulo.”

Conheça os palcos e algumas das experiências exclusivas que o festival oferecerá. O primeiro deles é a Alameda do Sertão, cujo design foi inspirado nas festas julinas tradicionais. Esse espaço será dedicado à praça de alimentação e será palco das delícias gastronômicas típicas. O palco Coreto Dominguinhos é uma homenagem ao importante compositor e artista pernambucano. Nesse espaço, você poderá desfrutar de apresentações de trios de forró e diversas atrações culturais.

A Arena Gonzagão, em homenagem ao mestre, compositor e cantor brasileiro Luiz Gonzaga, será o principal espaço do evento. Haverá previsão de dois shows por dia, com a presença dos maiores artistas do Brasil. O Bosque da Patativa, um tributo ao importante cordelista nordestino Patativa do Assaré, será inteiramente dedicado à poesia e à literatura popular.

Homenageando o grande artesão e músico Vitalino Pereira dos Santos, o espaço Travessa Vitalino promoverá intervenções artísticas em uma rua totalmente dedicada ao artesanato nordestino.

E, por fim, mas não menos importante, o Parque Acauã, inspirado na ave símbolo do Nordeste, será um parque de diversões com atrações como roda-gigante, tiro ao alvo, pescaria e muito mais.

Os cardápios do evento também serão criados exclusivamente para o festival e serão assinados por conceituados chefs, bares e restaurantes que mostrarão por que a cultura nordestina é reconhecida como uma das mais ricas do país.

“Nosso principal objetivo é proporcionar um evento familiar, no qual todos possam se divertir de diferentes maneiras ao longo do dia, descobrindo e conhecendo um pouco mais da cultura tão tradicional e importante dos festejos brasileiros”, conclui Marcelo Britto.

Não perca essa programação especial! Confira as datas e atrações:

07/07, 14/07 e 15/07: Quermesse Tão Ser Tão: apresentações no coreto, deliciosa gastronomia, programação infantil, atrações culturais, parque de diversões e artesanato, abertos ao público em geral com entrada franca;

08/07: Shows de João Gomes e Murilo Huff;

09/07: Shows de Tarcísio do Acordeon e Bell Marques;



16/07: Shows de Juliette e Claudia Leitte.

O festival Tão Ser Tão será das 11h às 22h.

Festival Tão Ser Tão

A festa junina é uma das expressões culturais mais tradicionais do Brasil, presente nos calendários de escolas, igrejas e comunidades há décadas. A festa é mobilizada todos os anos por voluntários e profissionais apaixonados pelas raízes e costumes nordestinos.

Desenvolvido pela empresa Salvador Produções, líder no cenário de shows e entretenimento, o Festival Tão Ser Tão contará com seis grandes espaços, cada um oferecendo uma proposta e uma temática diferentes para atender a toda a família.

