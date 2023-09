São José ganha GAME inspirado nas capivaras do Parque da Cidade

“A Capivara Curiosa”

As simpáticas Capivaras de São José dos Campos inspiram criação de game para a internet e tem lançamento no Youtube.

“A Capivara Curiosa” é uma criação de artistas de São José, os irmãos Matheus Capucho e Carol Capucho. O jogo puzzle e exploração, disponível para Windows, foi inspirado nas capivaras que habitam o Parque da Cidade e nasce para encantar jogadores de todas as idades, celebrando a cultura da cidade e a amizade por meio de uma emocionante jornada que leva ao desafio final: encontrar um grande espetáculo!

A equipe criativa inclui Claudio Capucho, responsável pela trilha e efeitos sonoros e o Game Designer Vinícius Mota, como artista convidado.

Ro Capucho é a responsável pela produção cultural do projeto, que é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, através da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

O link para download do jogo estará disponível gratuitamente no Domingo, dia 24/09, logo após a exibição do vídeo de lançamento com chat online e gameplay.

O que: vídeo de lançamento do jogo “A Capivara Curiosa” e Gameplay, com chat online

Quando: 24/09/2023

Hora: 18h

Local: https://www.youtube.com/@GamedaCapivara

Gratuito

Classificação: Livre

Projeto FMC, A Capivara Curiosa, 1741/SG/2022, beneficiado pelo Fundo Municipal de Cultura.

O conteúdo desta obra é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.