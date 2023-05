Descubra como consultar o Pis pela internet e celular em 2023

Se você está em busca de informações sobre como consultar o PIS (Programa de Integração Social) pela internet e celular em 2023, você veio ao lugar certo!

Nós iremos fornecer um guia passo a passo para que você possa realizar essa consulta de forma rápida e fácil.

Além disso, também abordaremos outras opções disponíveis para consultar o número do PIS sem sair de casa. Continue lendo para saber mais!

Como Consultar o PIS 2023 Online

Uma forma fácil e conveniente de verificar o PIS é usando a internet.

Para isso, é suficiente acessar o website do Ministério do Trabalho e Previdência.

Siga as instruções abaixo:

-Visite o portal eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência.

-No menu superior, clique em “Abono Salarial”.

-Em seguida, clique em “Iniciar”.

-Realize o acesso usando o seu número de CPF e senha.

-Caso você não tenha ou não lembre a sua senha, é possível solicitar uma nova clicando em “Esqueci minha senha”.

Outra opção é utilizar o aplicativo Caixa Trabalhador ou o app da Carteira de Trabalho Digital.

Ambos permitem a consulta do benefício diretamente pelo celular.

Consultar o PIS pelo Aplicativo

É possível consultar o PIS pelo CPF utilizando o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Confira o passo a passo:

-Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital na Google Play ou App Store.

-Abra o aplicativo e clique em “Entrar”.

-Faça o login utilizando a sua conta Gov.br, utilizando o seu CPF, ou crie um cadastro clicando em “Crie sua conta”.

-Em seguida, clique na opção “Contratos” para visualizar todos os contratos da sua CTPS.

-Clique em “+” na frente do nome da empresa atual em que você trabalha.

-Verifique as informações apresentadas e verifique o número do seu PIS/PASEP.

Consultar o PIS 2023 pelo CPF

Para consultar o PIS pelo número do seu CPF, siga estas etapas:

-Acesse o portal Meu INSS.

-Clique em “Entrar com gov.br”.

-Digite o número do seu CPF e clique no botão “Continuar” (ou realize o seu registro).

-Insira a sua senha.

-No primeiro acesso, você deverá confirmar algumas informações pessoais para garantir a sua identidade.

-Na página inicial, clique em “Meu cadastro”, no canto superior esquerdo, e você verá seus dados, como nome, CPF e o NIT/PIS.

-Acesse o site ou aplicativo do FGTS.

-Para verificar o valor disponível, selecione a opção “Benefícios” destacada na parte inferior com o símbolo de cifrão e, em seguida, escolha “Abono Salarial”.

Consultar o PIS pelo Telefone

Se preferir, você também tem a opção de obter informações sobre o PIS por telefone.

Basta entrar em contato com a central no número 158.

Além disso, é viável realizar a consulta ligando para o telefone do INSS, no número 135, e para o telefone da Caixa, no número 0800-7260207.

Os funcionários associados ao Pasep têm a possibilidade de entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil, pelos números 4004-0001 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (para o interior).

Consultar o PIS na Carteira de Trabalho

Se você deseja apenas obter o número do PIS para facilitar a consulta online, o site web “resultados financeiros” afirma que você pode encontrá-lo em sua Carteira de Trabalho.

Esse número longo está localizado no topo da página inicial, ao lado da sua foto.

É importante destacar que o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é pago pelo Banco do Brasil.

Em ambos os casos, o pagamento pode ser realizado por depósito em conta, caso o trabalhador possua conta corrente, poupança ou Conta Digital.

Além disso, no caso do PIS, também é possível abrir automaticamente uma conta social digital e sacar o dinheiro nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui, utilizando o Cartão Cidadão.

No caso dos trabalhadores que recebem o Pasep, além do crédito em conta, eles podem se dirigir a uma agência do Banco do Brasil com documento de identificação e CPF.

Além disso, é permitido realizar transferências eletrônicas disponíveis (TED) para contas de outros bancos através de caixas eletrônicos ou pelo site.

Imagem de Freepik