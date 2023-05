Fundação Banco do Brasil e Instituto Embraer assinam parceria para integrar Tecnologias Sociais à educação

Investimento compartilhado no projeto social dos Colégios Embraer abrange o atendimento a cerca de 570 estudantes de ensino médio

A Fundação Banco do Brasil e o Instituto Embraer anunciaram parceria inédita para potencializar a transformação social de famílias em situação de vulnerabilidade nas regiões de São José dos Campos e Botucatu (SP). O projeto “Educação de qualidade integrada a Tecnologias Sociais”, com duração de três anos, busca conectar a educação a iniciativas sustentáveis, promovendo uma inovação pedagógica por meio da reaplicação de Tecnologias Sociais.

As Tecnologias Sociais são técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com as comunidades e que representam efetivas contribuições para a transformação social. Os projetos serão desenvolvidos com os estudantes do ensino médio dos Colégios Embraer e compartilhados com escolas públicas ou aplicados nas comunidades, a exemplo das tecnologias sociais “Postes de Luz Solar” e “Uso de Energia Solar Para Beneficiamento de Cera na Apicultura”, já apoiadas pela Fundação Banco do Brasil em outras regiões.

Foto:CLAUDIO CAPUCHO @capucho @estudiocaps

Elisângela Zilli, presidente da Fundação BB

Elisângela Zilli, presidente da Fundação BB, destaca a atuação da instituição como certificadora de mais de 600 Tecnologias Sociais, levando soluções inovadoras para desafios socioambientais: “Conectamos as Tecnologias Sociais (TS) aos nossos programas de Educação para o Futuro, Meio Ambiente e Renda, Saúde e Bem-estar, Voluntariado e Ajuda Humanitária. Com o apoio de parceiros e investidores sociais, como o Instituto Embraer, conseguimos ampliar nossa atuação e reforçar nosso papel como Fundação da Tecnologia Social, valorizando vidas e transformando realidades em todas as regiões do Brasil”.

José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil

“Queremos transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade através da educação integrada às tecnologias sociais. Essa iniciativa tem o potencial de gerar impacto positivo nas comunidades e contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Juntos, Fundação Banco do Brasil e Instituto Embraer, investimos nesta nova geração para construir um futuro mais próspero e justo para todos”, reforça José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil.

O Instituto Embraer tem uma história marcada pela geração de oportunidades de transformação social e se tornou uma das referências de investimento social privado do Brasil. Entre os projeto de destaque estão os Colégios Embraer de ensino médio (com unidades em São José dos Campos e Botucatu) que já formaram mais 4.700 alunos em duas décadas. A parceria com a Fundação Bando do Brasil fortalece ainda mais os conceitos relacionados à sustentabilidade, tecnologia, inovação, empreendedorismo e geração de renda.

André Tachard diretor do Instituto Embraer

“Os Colégios Embraer são reconhecidos pela excelência no ensino, com altos índices de aprovação nas melhores Universidades do País e do mundo, há mais de duas décadas. Mas este é um projeto social que transcende as disciplinas obrigatórias e os objetivos pedagógicos do ensino médio. Buscamos gerar impacto positivo na sociedade como um todo, e a parceria com a Fundação Banco do Brasil vai nos permitir ampliar o alcance e a sustentabilidade, fomentando as Tecnologias Sociais”, disse André Tachard, Diretor do Instituto Embraer.

Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer

“É um imenso orgulho ter a Fundação Banco do Brasil como parceira no nosso ecossistema de geração e disseminação do conhecimento. A educação foi a base da criação da Embraer e continuará sendo nosso principal propósito para promover um ensino de qualidade e contribuir com a redução das desigualdades sociais”, disse Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer.

Colégios Embraer

O projeto pedagógico dos Colégios Embraer é pautado no sócio interacionismo, com aulas de formação geral básica e avançada, itinerários formativos e projeto de vida, contribuindo com a formação integral do estudante. Atende anualmente 720 jovens nos três anos do ensino médio, dos quais 80% recebem bolsa de estudos de forma totalmente gratuita. Desde 2018, também conta com 20% de alunos pagantes, promovendo uma maior integração social, a partir da diversificação do público atendido.

Fundação Banco do Brasil

Há quase quatro décadas, em 1985, o Banco do Brasil instituiu sua Fundação para contribuir com a transformação social dos brasileiros e com o desenvolvimento sustentável do país. É a principal instituição gestora dos projetos socioambientais apoiados por meio do Investimento Social Privado – ISP do BB e de parceiros, declarada o coração social do Banco do Brasil.

Nos últimos 10 anos, foram investidos R$ 2,6 bilhões em 10 mil iniciativas que impactaram positivamente a vida de 6,6 milhões de pessoas.

Instituto Embraer

Criado em 2001, o Instituto nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente a educação. Além de manter os dois colégios de Ensino Médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.