Universidade Anhembi Morumbi realiza o Vestibular TOP 50

No dia 22 de novembro (domingo), às 10h, acontecerá a segunda edição do Vestibular Top 50 da Anhembi Morumbi, integrante da rede internacional de universidades Laureate, para ingresso em 2021, que dará 25 bolsas de estudos de 100% em cursos de graduação e a chance dos melhores colocados escolherem ainda entre fazer um intercâmbio de férias no exterior, acelerar o seu negócio por meio da Anhembi UP ou evoluir em sua formação, com uma bolsa integral em um dos programas de pós-graduação da Anhembi Morumbi.

É possível escolher entre os cursos de graduação disponíveis, com exceção de: Medicina Humana, Medicina Veterinária, Gastronomia, Cinema e Audiovisual, Design de Animação, Design de Moda e Design de Games. Os cursos de pós-graduação não são elegíveis para bolsa de estudos.

Para concorrer, basta realizar a prova que acontecerá online. Esta decisão se dá a partir da preocupação e compromisso da Instituição com a saúde dos colaboradores e candidatos, visto que estamos vivendo a pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavirus. Por isso, da inscrição à matricula, tudo poderá ser feito de forma remota.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 23h do dia anterior da prova por meio do link: https://top50anhembi.amigoedu.com.br/.

Vestibular TOP 50

Data: 22 de novembro (domingo)

Horário: 10h

Valor: gratuita

Inscrições: até 21 de novembro (sábado) no link: https://top50anhembi.amigoedu.com.br/

Universidade Anhembi Morumbi

A Universidade Anhembi Morumbi é a primeira instituição internacional de ensino superior do Brasil. Desde 2005, faz parte da rede internacional de universidades Laureate, maior rede global de instituições de ensino superior, com mais de 850 mil estudantes matriculados em instituições nas modalidades presenciais e online.

São oferecidos programas de Graduação, Graduação Tecnológica e Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, distribuídos nas áreas de Ciências da Saúde; Turismo e Hospitalidade; Negócios; Direito; Artes, Arquitetura, Design e Moda; Comunicação; Engenharia e Tecnologia e Educação. Seus oito câmpus estão localizados nas regiões da Avenida Paulista, Vila Olímpia, Mooca, Morumbi, Vale do Anhangabaú, São José dos Campos e Piracicaba.

A Universidade Anhembi Morumbi possui laboratórios de última geração e diferenciais como a internacionalidade, já tendo enviado, desde 2006, milhares de alunos do Brasil para realização de cursos no exterior, além de receber centenas de estudantes estrangeiros em seus câmpus, que se tornaram locais multiculturais para o aprendizado.

Outras vantagens: a titulação internacional, que permite ao estudante o acesso a certificação do Brasil e de uma instituição no exterior e o Anhembi Carreiras (https://carreiras.anhembi.br), um portal de empregabilidade da Universidade Anhembi Morumbi com serviços de preparação para o mercado de trabalho e conteúdos exclusivos para o desenvolvimento da trajetória profissional.

Laureate Brasil

A Laureate Brasil, integrante da rede global líder em ensino superior Laureate International Universities, é formada por 11 instituições, em oito estados brasileiros, e cerca de 309 mil alunos e polos em diversos locais do país na modalidade de educação digital. Fazem parte do grupo mundial: Business School São Paulo (BSP); CEDEPE Business School; Complexo Educacional FMU/FIAM-FAAM; Centro Universitário IBMR; Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter); Centro Universitário FADERGS; Centro Universitário UniFG; Faculdade Internacional da Paraíba (FPB); Universidade Anhembi Morumbi (UAM); Universidade Potiguar (UnP); Universidade Salvador (UNIFACS); e EAD.br.

Laureate International Universities

A Laureate International Universities é a maior rede global de instituições de ensino superior, com mais de 850 mil estudantes matriculados em instituições nas modalidades presenciais e online, em mais de 150 campi, com programas de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu) de qualidade e focados na empregabilidade dos estudantes, em uma ampla gama de áreas de conhecimento. A organização é a maior Empresa B Certificada® do mundo na área de educação e tem a missão Here for Good, que significa estar aqui para o bem e para sempre, pois acredita que quando os alunos obtêm sucesso, países prosperam e a sociedade é beneficiada. Saiba mais em: https://www.laureate.net