Déficit de profissionais de TI chega a 270 mil em todo o país

Novo programa TechDev Paraná visa mudar esta realidade e é caracterizado pela convergência entre empresas, universidades e poder público

Paraná estabelece programa de inovação aberta para formação de novos talentos em TI. Brasil tem déficit de 270 mil profissionais na área.

Estima-se que o Brasil tenha um déficit de 270 mil profissionais em tecnologia da informação (TI). Atuar no sentido de combater a falta de recursos humanos na área é um dos objetivos do TechDev Paraná, programa lançado pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação no Paraná (Assespro-Paraná), em parceira com a Softex, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, entidades do Governo do Paraná, a Softex Campinas e Furukawa.

A iniciativa tem como propósito promover o ecossistema de tecnologia e inovação no estado, conforme destacou o diretor e presidente da Assespro-Paraná, Adriano Krzyuy durante um evento on-line que lançou o TechDev. “É um projeto que conecta empresas, instituições de ciência e tecnologia, órgãos públicos e entes privados”, disse, assinalando o caráter articulador da ação.

TechDev Paraná

Detalhes do TechDev Paraná foram explanados pelo diretor-executivo do núcleo de Campinas da Softex, Edvar Pera Jr. O sistema Softex reúne 21 organizações sem fins lucrativos que atuam com TI, inovação, ciência e tecnologia. Desde janeiro, o Softex desenvolve um programa de capacitação que se tornou o embrião do TechDev Paraná. Entre janeiro e julho, a iniciativa envolveu a formação de mais de 5 mil pessoas.

VERTENTES

Agora, com o TechDev Paraná, além do foco na capacitação profissional, o programa terá uma outra vertente: a da inovação aberta. “É um projeto para alavancar o desenvolvimento tecnológico no Paraná, com geração de mão de obra altamente qualificada, conectando startups, pequenas e médias empresas, academia e entidades da sociedade civil que atuam com populações vulneráveis”, salientou Pera Jr. Na vertente capacitação, o projeto se inicia no Paraná de imediato, realizando estudos de necessidades do mercado, de modo a identificar possíveis vazios (gaps) de formação e carência de mão de obra. O foco será tanto na capacitação inicial de recursos humanos, como viabilizando a evolução de conhecimentos por quem já atua na área. Ações de recolocação de profissionais, de outras atividades para a TI, também fazem parte do projeto. A segunda vertente, de inovação aberta, tem previsão para ser iniciada ao final do primeiro semestre de 2021. “Nesta vertente, serão iniciativas de estímulo à cooperação entre empresas âncoras, instituições de ciência e tecnologia, universidades, startups e pesquisadores. Com foco na habilitação tecnológica, na inovação, na transferência de tecnologia e na validação de soluções tecnológicas inovadoras para o mercado”, enumerou o superintendente da Softex Nacional.

UNIÃO

Além de Edvar Pera Jr. e de Adriano Krzyuy, participaram da live de lançamento Lucas Ribeiro (VP Comunicação e Marketing), Izoulet Cortes Filho (Diretor de Projetos e Negócios Internacionais da Assespro-Paraná), Ruben Delgado (Presidente da Softex Nacional), José Gontijo (Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação); Henrique Domakoski (Governo do Paraná); Paulo Parreira (Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná) e Nelson Saito (da Fellow New Biz & Startups da Furukawa).

Todos destacaram a união, no Paraná, entre empresas, entidades de classe, instituições da sociedade civil e poder público, no desenvolvimento de programas de fomento à TI. “É bom ver quando setores se articulam para encontrar sinergias e resolver problemas”, frisou Gontijo, representante do Governo Federal.

Visão compartilhada pelo superintendente de Inovação do Governo do Paraná, Henrique Domakoski. Ele sublinhou, ainda, a preocupação do TechDev Paraná com a formação de recursos humanos. “Há vários pontos para serem tratados quando se trata de fomento à inovação, mas o da capacitação de mão de obra é o principal. Inovação se faz com gente.”

MAIS INFORMAÇÕES A apresentação do TechDev Paraná (Programa de Inovação Aberta para o Desenvolvimento Tecnológico no Estado do Paraná) está disponível na íntegra neste link: https://youtu.be/6OrDqrBW-40