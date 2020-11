Brasil Game Show e Outback Steakhouse realizam terceira edição do BGS Cosplay Outback

Fãs de cosplayers têm até domingo (15/11) para escolher as melhores performances apresentadas no BGS Cosplay Outback, ação virtual que mantém vivo os famosos desfiles realizados durante a Brasil Game Show. Os vídeos dos 162 participantes selecionados já estão disponíveis no canal do YouTube da BGS. Depois de assistir, basta escolher a caracterização preferida e torcer. Além dos dez mais curtidos pelo público, um júri técnico vai selecionar outros dez cosplayers. As melhores apresentações serão divulgadas em 21/11, durante a próxima superlive da Brasil Game Show.

Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show

Essa é a terceira edição do BGS Cosplay Outback virtual. Nas edições anteriores, mais de 600 participantes desfilaram sua paixão pelos personagens dos jogos eletrônicos e seu talento para se caracterizar e se “transformar”. “Além do engajamento de cosplayers de várias partes do país, que superou as expectativas, nos surpreendemos também com a qualidade dos vídeos, caracterizações e performances”, comenta Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

Cristiane Berna gerente de Trade Marketing do Outback Brasil

“Continuamos com essa parceria de sucesso com a BGS. Sabemos da importância desta ação para os players e nada melhor do que estarmos juntos, proporcionando quebra da rotina e deixando este momento mais divertido, surpreendente e mais Outback”, afirma Cristiane Berna gerente de Trade Marketing do Outback Brasil.

BGS Cosplay Outback

Mais informações do BGS Cosplay Outback estão disponíveis em: https://www.brasilgameshow.com.br/bgs-day

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.