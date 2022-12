Cuidado com o etarismo dentro da sua empresa

As lutas sociais vêm ganhando um espaço cada vez maior na sociedade, com isso tendo uma repercussão específica no meio de trabalho diante da necessidade de garantir um espaço receptivo, que lute contra o racismo, misoginia e até o etarismo.

A principal questão em cima disso é que existem muitas pautas que precisam ser discutidas como uma maior atenção, principalmente se levarmos em conta o pouco espaço que certos temas recebiam na sociedade e que somente agora se tornam tópicos de discussão.

Junto a isso é possível citar o ponto do etarismo, uma característica que envolve o preconceito que a sociedade possui em relação às pessoas mais velhas, como se o processo de envelhecimento colocasse em risco suas qualidades pessoais e profissionais.

Enquanto alguns setores possuem menos problemas em relação a isso, com o meio industrial que julga a capacidade dos funcionários de lideram com equipamentos distintos, como um roteador industrial, outros costumam adotar uma postura um pouco mais crítica.

Um exemplo claro disso pode ser encontrado ao visitarmos uma loja de roupas ou qualquer tipo de estabelecimento em um shopping center, sendo incomum encontrarmos um atendente de maior idade, diante de um empenho do mercado em se manter jovem.

Essa pelo menos é a desculpa que muitos empreendimentos dão para não manterem um quadro de funcionários mais diverso, descartando muitas vezes um profissional de qualidade apenas por causa da sua idade, como se isso afetasse sua função.

Por mais que isso possa ser uma realidade quando pensamos em áreas específicas, que exigem um melhor desempenho físico, como no esporte, em boa parte dos setores a questão etária está muito longe de ser um problema, sendo mais um preconceito.

Evitar esse tipo de caso vem sendo uma forte demanda da população, como algo que não só parte da população mais velha, afinal, os jovens também não querem ver o seu futuro profissional ser colocado em risco à medida em que os anos passarem para eles.

Tendo essa realidade em mãos, as empresas começam a mudar o seu método de pensamento, buscando ampliar o perfil da sua equipe para garantir um melhor transporte até de ideais, tal como uma correia transportadora industrial faz com os produtos.

Para que isso seja alcançado em relação à idade, é preciso começar pelo básico, que é reconhecer a posição do etarismo na sociedade hoje.

Do que se trata o etarismo?

Um dos principais problemas em relação à luta contra o etarismo está na dificuldade em reconhecer essa questão, por mais que ela esteja tão clara na nossa sociedade, causando dificuldades que se assemelham e até se complementam ao racismo ou à xenofobia.

Para garantir então uma maior luta contra esse tópico é preciso reconhecer sobre o que ele se trata, com etarismo podendo ser defindio como uma discriminação com o público mais velho, mantendo assim uma visão arcaica sobre como a velhice pode afetar as pessoas.

Antigamente de fato poderia existir uma dificuldade em uma pessoa mais velha se dedicar ao trabalho, mas isso mudou na mesma medida em que a qualidade e expectativa de vida das pessoas passou a evoluir, diante da evolução das tecnologias de medicina.

Um cenário então que permite a uma empresa de refrigeração SPmanter em seu quadro de funcionários profissionais de anos no mercado, com a sua idade podendo ser vista sobre o valor da experiência e não como uma complicação física ou mental.

Mesmo ao olhar para o passado é possível ver que a relação da sociedade com os idosos tinha um peso diferente, com muitas culturas antigas, tal como os povos nativos, enxergando a velhice como algo de grande importância, junto da sabedoria da experiência.

Essa visão mais preconceituosa em relação aos mais velhos é algo que parte principalmente do mercado contemporâneo, no qual as empresas muitas vezes buscam apenas por resultados diretos, considerando um funcionário de tempo com menos valor.

O etarismo pode se mostrar presente nos mais diversos campos, indo dos relacionamentos até a área de saúde, como muito tratamento sendo recusados unicamente pela ideia da pessoa, como se sua fragilidade fosse razão para simplesmente excluir as pessoas.

Essa é uma das desculpas dadas pelo meio comercial para evitar a contratação de pessoas com mais idade, com esse mesmo descarte sendo evitado quando se pensa nas máquinas, já que um serviço de manutenção de motores elétricos pode valorizar tal equipamento.

O problema do etarismo é que ele é uma característica tão enraizada na sociedade que muitas vezes se trata de um ponto que sequer é reconhecido, o que faz com que ele cresça. E o mesmo pode estar acontecendo até mesmo dentro da sua companhia sob seus olhos.

Para evitar esse tipo de situação é necessário então adotar algumas estratégias para ampliar a diversidade dos seus negócios, com um destaque também para essa questão etária.

Combatendo etarismo na sua companhia

O etarismo pode estar presente em diferentes segmentos da sua empresa, por mais que ela seja uma companhia preocupada em garantir o melhor espaço possível para os seus funcionários. De forma a evitar isso, basta olhar atentamente para pontos como:

Aposentadoria compulsória

Esse tipo de prática era comum entre as empresas, no entanto é importante de ser revogada, já que se trata de uma ação clara de etarismo, como se um funcionário perdesse o seu valor com o passar dos seus anos.

Por mais que algumas atividades de fato precisam do auxílio de profissionais com mais energia, tal tipo de norma precisa ser reformulada, até por reconhecer a longevidade maior da sociedade hoje.

Ao invés de um corte pela idade, é mais indicado a realização de testes para medir se um profissional possui a capacidade de operar uma empilhadeira elétrica ou outro tipo de equipamento, com isso sendo algo independente da sua idade.

Análise real de resultados

Essa última dica aponta para uma prática que deve ser adotada pelas empresas que é uma análise profunda de resultados, no qual uma companhia deve olhar para questões além da idade para medir o real desempenho da sua equipe, encontrando assim bons profissionais.

Um erro comum é achar que uma queda na produção pode ser algo relacionado à idade, quando na verdade os problemas podem ser outros. Sem contar que em muitos casos a qualidade pode se mostrar superior à quantidade.

Capacitação de idosos

Um tipo comum de discriminação etária envolve o conhecimento a ser adquirido em relação a novos equipamentos e tecnologias. A solução para isso pode estar então na capacitação constante da sua equipe, fornecendo cursos e treinamentos ao seu time.

E da mesma forma em que uma manicure pode manter suas ferramentas de trabalho funcionando simplesmente ao trocar a mola para alicate de cutícula, o mesmo é válido para uma empresa, que deve apenas atualizar seus colaboradores para bons resultados.

Oferta de benefícios

Por mais que seja importante oferecer cursos preparatórios entre outros tipos de benefícios para o público mais velho, preparando-os para se manterem preparados dentro do mercado, é recomendável também se prevenir ao invés de tentar remediar uma questão.

Com esse pensamento em mente é importante então oferecer vantagens que ajudem seus funcionários a cuidarem melhor de si mesmo, aumentando até mesmo a sua performance do trabalho. E isso pode ser alcançado a partir de itens como:

Plano de saúde;

Vale-refeição;

Vale academia;

Desconto em cursos.

Tudo isso para garantir que uma companhia possa se manter funcionando a partir da colaboração de todos, tal como uma máquina precisa de todas as peças para pá carregadeira, nesse caso, sem olhar para a idade de cada colaborador.

Campanhas de inclusão

Além de lutar contra a discriminação etária, é importante investir em ações de alerta sobre o etarismo para evitar que esse tipo de comportamento possa estar sendo compartilhado entre os funcionários da sua companhia entre si, contra aqueles de maior idade.

A realização de campanhas de inclusão, como palestras e até práticas mais simples, como espalhar cartazes pelos setores, pode ser uma forma de alertar à sua equipe sobre esse problema e sobre a importância de combatê-lo.

Além de olhar para dentro, é importante oferecer oportunidades para quem busca se destacar no mercado e precisa apenas de uma chance para demonstrar sua qualidade profissional, sem que a sua data de nascimento se mostre como um problema.

Ao adotar essas ações de inclusão, tanto um fornecedor de óleo de corte para usinagem como uma loja de brinquedos podem passar a contar com a ajuda de profissionais dispostos a se destacar, pois mais do que nunca a idade não passa de um número.

