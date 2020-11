Cresce número de pagamentos por aproximação durante pandemia

Um dos legados que a pandemia deve deixar para os brasileiros é o uso maior dos cartões durante os pagamentos de suas compras

Para muitas pessoas no país, o pagamento em dinheiro ainda era uma das formas preferidas para adquirir itens em geral. Especialistas apontam que o uso do dinheiro no dia a dia ajuda a ter um maior controle das finanças, por ser uma maneira mais concreta e visual de compreender a situação financeira em que a pessoa está.

No entanto, seguindo uma tendência mundial, a pandemia fez com que os brasileiros passassem a utilizar mais o cartão de crédito e débito, além de optar mais por apenas aproximar os cartões das máquinas, ao invés de introduzi-los no equipamento.

Segundo pesquisa divulgada pela Mastercard, cerca de 53% da população está usando menos o dinheiro durante este período. Entre as mudanças que vieram para ficar, de acordo com a opinião de 63% dos brasileiros, o pagamento por aproximação deverá ser “o novo normal” para a maior parte da população.

Em especial, sobre o pagamento por aproximação, que já vinha sendo adotado em muitos comércios, foi possível notar um aumento significativo no uso da funcionalidade.

Cartões: o futuro das compras

Se no passado o comércio exigia o pagamento em papel-moeda ou usando cheques, tornou-se cada vez mais comum o uso do cartão. Diferentes tipos de negócios já utilizam máquinas para receber os pagamentos, algo que se tornou possível graças à criação de baterias com maior durabilidade e às redes móveis de internet.

Em poucos segundos, transações podem ser feitas com muita segurança e agilidade para ambas as partes.

Por isso, é muito importante que os consumidores e vendedores ou prestadores de serviços estejam preparados para entrar nesta nova era do comércio.

Como solicitar um cartão de crédito ou débito

A principal forma que as pessoas conquistam um cartão é através de suas contas bancárias, mas este não é o único meio. Diversas lojas do varejo, por exemplo, possuem parcerias com operadoras, ampliando as possibilidades para fazer cartão de crédito.

Além do cartão de crédito, para quem deseja ter um controle maior de seus gastos, é possível fazer um cartão de débito ou cartão de crédito pré-pago, em que o usuário só poderá gastar o valor que já está na conta. Desta forma, é possível evitar surpresas no final do mês, com gastos além do que o consumidor poderia gastar.

Foto: Divulgação