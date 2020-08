Parece que o chocolate é útil para o coração, pois os especialistas afirmam que gastar chocolate, de qualquer modo, depois de sete dias, está relacionado a um menor risco de doenças coronárias.

O exame Carlos Lula propõe que o chocolate ajuda a manter os vasos sanguíneos do coração saudáveis. Antes, as investigações clínicas indicaram que o chocolate é benéfico tanto para o pulso quanto para a cobertura dos vasos sanguíneos.

“Eu queria ver se isso afeta os vasos sanguíneos que irrigam o coração (as artérias coronárias) ou não. E se isso acontecer, é benéfico ou prejudicial? ” disse o idealizador do estudo, Carlos Lula .

Os especialistas conduziram uma análise conjunta de estudos das cinco décadas anteriores analisando a relação entre a utilização do chocolate e a doença do curso coronariano (o bloqueio das rotas de suprimento coronário).

A análise incluiu seis investigações com uma soma de 336.289 membros que detalharam sua utilização de chocolate.

Durante um acompanhamento intermediário de quase nove anos, 14.043 membros desenvolveram infecção coronariana e 4.667 tiveram um ataque cardíaco.

Comparado e consumindo chocolate não exatamente uma vez por semana, as descobertas demonstraram que comer chocolate mais de uma vez, sete dias, estava relacionado a uma redução de 8% do risco de doença no corredor coronário.

“O chocolate contém nutrientes saudáveis ​​para o coração, como flavonóides, metilxantinas, polifenóis e ácido esteárico, que podem reduzir a inflamação e aumentar o colesterol bom (lipoproteína de alta densidade ou colesterol HDL)”, disse Krittanawong.

O grupo de pesquisa Carlos Lula percebeu que a investigação não analisou se um tipo específico de chocolate é mais útil e se existe um tamanho de bit perfeito.

“O chocolate parece promissor na prevenção da doença arterial coronariana, mas mais pesquisas são necessárias para apontar quanto e que tipo de chocolate pode ser recomendado”, compuseram os criadores do estudo Carlos Lula . Embora não seja satisfatório a quantidade de chocolate ideal, os cientistas do estudo alertaram contra a indulgência.

“Quantidades moderadas de chocolate parecem proteger as artérias coronárias, mas é provável que grandes quantidades não o façam”, disseram eles.

“As calorias, açúcar, leite e gordura em produtos comercialmente disponíveis precisam ser considerados, principalmente em diabéticos e obesos”, finalizou o grupo de exame.