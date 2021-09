Importância da estratégia de marketing para o seu negócio

Quando a maioria das empresas define metas de crescimento, elas imediatamente adotam as táticas que acham que causarão impacto. Os elementos táticos de marketing podem incluir logotipo, site, postagens em mídias sociais, e-mails, listas de contato, entre outros. Raramente os donos de negócios ou líderes de empresas começam desenvolvendo uma estratégia que direcione todas as peças táticas de marketing primeiro.

Atualizar seu logotipo, atualizar seus folhetos, aprimorar seu site, postar mais nas redes sociais e enviar mais e-mails são ferramentas importantes. No entanto, você não deve trilhar esses caminhos sem uma estratégia para guiá-lo.

O que é uma estratégia de marketing?

Uma estratégia de marketing se refere ao plano geral de um negócio para alcançar leads potenciais e transformá-los em clientes. Esse é o motivo principal de como seus esforços de marketing o ajudarão a atingir seus objetivos. Os componentes de uma estratégia de marketing incluem:

que oferta você vai entregar

para quem você vai entregar

como você vai entregar

quem são seus concorrentes

Responder a essas perguntas e escrever uma estratégia definida o ajudará a aproveitar ao máximo seu investimento, manter o foco no marketing e medir os resultados de vendas. Alguma estratégia de marketing de combinação com um plano de marketing, que são as táticas e iniciativas específicas que você usará para seguir sua estratégia.

Uma estratégia de marketing informa um plano de marketing, portanto, é importante desenvolver sua estratégia antes de pensar em iniciativas de marketing em um nível tático.

Como criar uma estratégia de marketing

A abordagem de planejamento de crescimento direta é onde uma sólida estratégia de marketing entra em ação. Um verdadeiro plano de marketing envolve uma pesquisa abrangente da vantagem competitiva do seu negócio e dos clientes ideais para informar a estratégia, a partir da qual as táticas individuais são alinhadas em última instância.

Como você pode usar suas ferramentas de marketing (lista de contatos, blog e mídia social, etc) se não tiver um plano? Antes de fazer um único criativo, codificar uma linha em seu site ou enviar uma postagem em mídia social, você precisa se certificar de que entende seu mercado, seus clientes e seus desejos, necessidades e desafios que enfrentam em seu mercado.

Começamos perguntando aos nossos clientes: “Você tem um plano ou estratégia de marketing?” Para desenvolver um plano de ação de marketing personalizado, você deve se concentrar em cinco áreas fundamentais do seu negócio.

Objetivos da empresa

Buyer Persona

Dores da persona, problemas, e desafios

Soluções alinhadas com essas necessidades pessoais

Diferenciação da empresa ou “notáveis”

Definindo as metas da sua empresa

Definindo as metas da empresa para seu plano de ação de marketing digital

Quando perguntamos às empresas quais são seus objetivos, normalmente elas estão vinculadas à receita de primeira linha. As metas também podem estar vinculadas à adição de novos membros da equipe, ao crescimento em um novo mercado ou ao lançamento de um novo produto ou serviço, mas principalmente seu crescimento está vinculado à receita.

Você deve definir claramente suas metas para garantir que tudo que sua equipe de marketing faça esteja alinhado com os objetivos do negócio.

Para atingir sua meta de lucros de receita, quantas vendas precisam acontecer? Quantos leads você precisa fechar para gerar essa receita?

Pesquisando Personas de Comprador Ideal

Depois de identificar seus objetivos, é importante identificar quem deseja e precisa de seus serviços, para atrair e, finalmente, vender para alcançar seus objetivos. Um cliente ou “buyer persona” é uma representação semi-fictícia de quem é seu cliente ideal e o que é importante para ele.

Como Criar Personas de Comprador

Descobrimos que entrevistar seus melhores clientes para saber o que é importante para eles é a melhor maneira de começar a desenvolver as buyer personas certas para sua empresa.

Com base nas informações coletadas de seus melhores clientes por meio de entrevistas, crie personas ou personagens, com nomes, hábitos, declarações dolorosas ou objeções à compra de seu produto ou serviço, dados demográficos, psicográficos que melhor representam quem você deseja atrair com seus esforços de marketing.

Dores de Persona, Problemas, e Desafios

Depois de saber quem são seus clientes ideais, identifique suas dores, problemas, e desafios. Estas são as necessidades do seu atual cliente durante o processo de vendas. Porque você identificou suas personas de clientes ideais, você sabe que essas necessidades são semelhantes entre seus novos clientes em potencial.

Em seguida, pegue as declarações reais de seus clientes em entrevistas sobre suas necessidades e crie mensagens estratégicas para atrair mais clientes como eles. Marque seus clientes potenciais com perguntas que eles se identificam, e em seguida, oferecer solução única o seu negócio como a resposta.

Exemplo de estratégia de marketing

Agora, gostaríamos de compartilhar um exemplo de estratégia de marketing que você pode utilizar na sua loja de informática online. Um cliente de serviços financeiros estava tendo dificuldade para comparar seus leads, melhorar as taxas de conversão do site e monitorar seu ROI de marketing.

Usando uma estratégia de marketing de entrada, você pode ser capaz de se concentrar em um redesenho de site focado em aumentar os esforços de geração de leads e uma estratégia de marketing de conteúdo mensal, bem como melhorar a integração do site, automação de marketing e relatórios.

Quais os benefícios que minha empresa pode ter com o marketing?

Quando você tem uma estratégia de marketing bem pensada, pode ficar tranquilo sabendo que suas decisões e ações de marketing do dia a dia são informadas por pesquisas e impulsionadas pelos objetivos de sua empresa.

Simplicidade

Seguir sua estratégia de marketing simplifica sua execução diária de tarefas de marketing quando sua marca, mensagem e objetivos são claramente definidos. Cada ferramenta de marketing e vendas em seu arsenal existe por uma razão, sua equipe sabe para que usar cada uma e o uso de uma tática de marketing e vendas é deliberado.

Inteligência

Alinhar sua estratégia de marketing com as metas gerais de crescimento de sua empresa garante que todos os seus esforços de marketing e dinheiro estejam contribuindo para o desenvolvimento adicional de seu negócio.

Foco

Ter uma estratégia claramente pensada e informada, ajuda a filtrar as distrações de ferramentas, táticas e personas menos eficazes para que você possa permanecer competitivo em seu mercado. Obedecer às diretrizes de sua estratégia de marketing ajuda sua equipe de marketing a manter o foco na missão, visão e valores de sua marca,e metas.

Impacto

Quando você pesquisar exaustivamente seu mercado e os melhores clientes atuais, pode aumentar seus esforços de marketing ao envolver leads mais qualificados. Suas mensagens (conteúdo) são mais significativas para as pessoas certas (personas) no momento certo (contexto).

Desenvolvimento de estratégia antes das táticas

Tendo uma estratégia de marketing para crescimento e um plano para alcançar as pessoas certas online (onde elas já navegam em busca de informações), agora você pode delinear seu plano de conteúdo para a próxima semana, mês, trimestre e ano.

É aqui que as táticas que mencionamos anteriormente entram em jogo em uma estratégia de marketing sólida. Agora que você tem informações de seus clientes reais, sabe quais táticas de marketing digital e tradicional proporcionam o maior retorno.

Dessa maneira criar uma estratégia de marketing para sua empresa vai ser uma tarefa mais fácil e com certeza deu para enxergarmos a importância de uma dessas estratégias para o aumento de nossos clientes.