Corinthians e Spani Atacadista ampliam parceria e anunciam patrocínio da empresa na barra traseira das camisas do futebol masculino e feminino

Logo do Spani Atacadista poderá ser visto na camisa do time profissional masculino a partir da estreia do Timão no Paulistão 2022, nesta 3ª feira (25)

Sport Club Corinthians Paulista

O Sport Club Corinthians Paulista e o Spani Atacadista anunciam que sua parceria está mais abrangente: a partir da estreia do Timão no Paulistão 2022 (nesta 3ª feira, 25/1, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena), a empresa passa a ser patrocinadora também do time de futebol masculino, com seu logo estampado na barra traseira da camisa do uniforme de jogo. A mesma posição será ocupada pela marca na camisa da equipe feminina. O contrato para as duas modalidades é válido para as temporadas de 2022 e 2023.

Spani Atacadista

A parceria no futebol entre o Spani e o Corinthians começou no ano passado, quando o atacadista tornou-se patrocinador máster do time de futebol feminino e teve sua marca estampada nos uniformes de treino e da comissão técnica do time masculino, além de ocupar espaços publicitários na Neo Química Arena.

Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians

“Para o Corinthians, é uma enorme satisfação contar com o Spani como patrocinador tanto do time feminino quanto do masculino. Esta é uma parceria de sucesso e, com a força do Vale do Paraíba, teremos um caminho cada vez mais vitorioso”, afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

Cléber Gomez, diretor-presidente do Grupo Zaragoza

Cléber Gomez, diretor-presidente do Grupo Zaragoza (empresa detentora da bandeira Spani Atacadista), vê o patrocínio como fonte de um valor incalculável para a empresa. “O Corinthians está entre os maiores clubes do mundo e poder aliar a nossa marca para fazer parte da história de um time que extrapola fronteiras é uma oportunidade que toda empresa busca. Tenho certeza de que teremos um ótimo retorno de identidade para a nossa marca e que esta parceria será marcada com conquistas de ambos os lados”, diz.

Cléber Gomez, diretor-presidente do Grupo Zaragoza, e Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians-Foto:Divulgação

Grupo Zaragoza

Fundado em 2003, o Grupo Zaragoza optou em investir no Atacarejo, termo brasileiro que reúne as duas formas tradicionais de comércio – o atacado e o varejo, com os conceitos de self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve). De acordo com o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), o Spani Atacadista é a rede que mais cresce no Brasil e está entre as 15 maiores empresas do segmento de Atacarejo do país.

O grupo manteve seu ritmo acelerado de crescimento em 2021, mesmo com o impacto da pandemia. O resultado deste investimento fará com que encerre o ano com 37 unidades, um novo CD e registre um faturamento de R$ 4,2 bilhões.