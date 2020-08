COOPERATIVA DE CONSUMO RETORNA R$ 12 MILHÕES A COOPERADOS

A partir de hoje (3 de agosto), a Coop – Cooperativa de Consumo disponibiliza para mais de 850 mil cooperados ativos, o valor de R$ 12 milhões, referente às sobras líquidas (lucro) do exercício de 2019, cujo faturamento total foi de R$ 2,399 bilhões.

O valor de resgate de cada um é proporcional ao volume de compras efetuado ao longo do ano passado, em qualquer uma das 92 unidades de negócios, que envolvem lojas de supermercado, drogarias e postos de combustíveis. Seja qual for o montante a que o cooperado tem direito, poderá ser resgatado até 15 de julho de 2023. Vencido o prazo, o saldo não retirado será remetido ao Fundo de Reserva, conforme estabelecido no Estatuto Social.

A distribuição do retorno é um dos mais importantes diferenciais da Cooperativa em relação às empresas supermercadistas tradicionais. E sua forma de apuração é das mais justas. O cooperado que costuma centralizar todas as suas compras na rede, certamente recebe mais do que aquele que faz aquisições esporádicas.

Cooperado

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo também do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.

Coop – Cooperativa de Consumo

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.