Como usar quelatos na agricultura?

Os quelatos na agricultura tem sido usados com bastante frequência, devido a sua versatilidade e adaptação a diversas condições de cultivo e uso, podendo ser obtidos de forma orgânica ânic OU SINT. Além disso, é reconhecido como um grande aliado de iniciativas sustentáveis no setor agrícola, uma vez que sua utilização permite uma manutenção menos agressiva do solo e, consequentemente, de menor impacto ambiental.

No entanto, ao não usar quelatos na agricultura pode causar malefícios significativos ao meio ambiente e prejudicar também o plantio. Isto porque as plantas não crescem com os devidos nutrientes e podem levar um tempo ainda maior para se desenvolverem.

O que são quelatos?

Os quelatos são um conjunto de moléculas formado pela ligação de um mineral essencial como o ferro, zinco, cobre ou magnésio com uma molécula orgânica que é um aminoácido, carboidrato ou proteína, também chamada de agente quelante.

Na agricultura, são utilizados na formulação de fertilizantes ou adjuvantes para melhorar as propriedades químicas e biológicas do solo e garantir que as plantas absorvam os nutrientes necessários para o seu bom desenvolvimento.

Como funcionam?

O quelato age como um “escudo” no interior da planta, protegendo os nutrientes contra reações químicas que possam afetar a saúde da cultura. Consequentemente, os tecidos vegetais conseguirão absorver estes nutrientes de forma mais rápida e eficiente.

No caso de solos alcalinos, por exemplo, os quelatos impedem que os minerais essenciais reajam com outros íons no solo e formem compostos insolúveis, que podem prejudicar a disponibilidade dos nutrientes para as plantas.

Benefícios do uso de quelatos

A utilização de quelatos na agricultura traz benefícios não somente para a saúde das plantas e para o condicionamento do solo, mas também para o aumento da produtividade no setor agrícola. O uso de produtos quelatados promovem benefícios como:

Produção sustentável;

Compatibilidade com diferentes solos e culturas;

Produção potencializada e maior lucratividade.

Inclusive, a melhoria na qualidade da plantação resultará na colheita de frutos nutritivos e saudáveis, fazendo com que seu trabalho em agricultura se destaque. Assim, é possível potencializar a produção e obter uma lucratividade maior e melhor, podendo investir em ainda mais melhorias com a Rigrantec.

Tipos de quelatos e suas aplicações

Os quelatos são divididos em dois tipos: orgânicos e sintéticos. Os orgânicos, são originados a partir de ligantes naturais, e os sintéticos são criados a partir de ligações artificiais para atender a necessidades específicas de diferentes cultivos. Os seguintes agentes são os mais utilizados na agricultura:

EDTA: atua na reposição de minerais como cálcio, ferro e magnésio;

EDDHA: utilizado em fertilizantes para melhorar a disponibilidade dos minerais para as plantas;

EDDHSA: atua como redutor de pH no solo e sua longa durabilidade torna-o adequado para lavouras que sofrem com instabilidade em sua estrutura devido a variações climáticas.

Ambos os tipos possuem em suas composições diferentes agentes quelantes, os quais são utilizados na formulação de produtos agrícolas levando em consideração as necessidades do solo e o sistema de cultivo.

Como usar quelatos na agricultura?

Os quelatos são utilizados na formulação de produtos condicionadores de solo. A combinação destes compostos com outros produtos agrícolas viabiliza a sua aplicação simultânea, o que leva a uma otimização do tempo de trabalho no campo.

Ao comprar produtos quelatizados, é importante levar em consideração o tipo de solo e as necessidades nutricionais das plantas que serão cultivadas nele. Aconselhamos pedir a orientação de um agrônomo para ajudá-lo a escolher o produto mais adequado.

Por exemplo, se o seu cultivo carece de um fertilizante que mantenha a sua eficácia por bastante tempo e que resista a possíveis variações de pH, o GeoQuel Ferro 6 EDDHSA – Fertilizante com 6% de Ferro quelatizado com EDDHSA é o mais indicado.

Onde comprar adjuvantes e condicionadores de solo?

A Rigrantec, referência em produtos agrícolas desde 1995, conta com uma vasta gama de produtos que trarão mais qualidade para o seu plantio. Isto inclui fertilizantes, adjuvantes e micronutrientes quelatizados, devidamente formulados e adaptados para diferentes condições brasileiras de cultivo.

Encontre os itens necessários para realizar o seu trabalho e faça a solicitação ainda hoje para aplicá-los em seu plantio. Inclusive, se você procura algo que ajude a manter o metabolismo de suas culturas frutíferas em bom funcionamento, é possível adquirir também o GeoQuel Cálcio 10 EDTA – Fertilizante com 10% de Cálcio quelatizado com EDTA.

Se você procura eficiência, qualidade e inovação, você está no lugar certo. Confira agora a linha de produtos Rigrantec em nosso site e garanta as melhores soluções para a sua plantação, em poucos cliques, no conforto da sua casa!

Image by jcomp on Freepik