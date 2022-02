COOP Drogaria e OAB Santo André firmam parceria

A Coop Drogaria e a Ordem dos Advogados do Brasil – subseção Santo André assinaram, no último dia 7 de fevereiro, parceria que concede desconto especial para a realização de testes de covid-19. Para serem beneficiados, os advogados, estagiários e funcionários da OAB- Santo André precisam ser cooperados. Em breve, novas parcerias com outras instituições serão estabelecidas.

OAB- Santo André

Hoje, as drogarias da Coop contam com o Teste Covid (antígeno) + Influenza A e B, que detecta simultaneamente e difere de forma qualitativa o antígeno dos vírus Sars-CoV-2, influenza A e influenza B.

Essa versão 3 em 1 é indicada para pacientes com sintomas de influenza e covid entre o 1° e o 5° dia ou pessoas assintomáticas que tiveram contato com alguém contaminado. Apesar de identificar a presença do coronavírus ou influenza, o teste não sinaliza a concentração do vírus no paciente, nem qual variante dos vírus está presente.

Drogarias Coop

As drogarias Coop também dispõem dos testes sorológico e antígeno, que são opções para aqueles com suspeita da covid-19, porém, diferentes em relação ao tempo de realização. O sorológico detecta as imunoglobulinas M (IgM) e G (IgG), ou seja, identifica se a pessoa esteve infectada ao sinalizar a presença dos anticorpos que são produzidos pelo organismo para combater a infecção. Deve ser feito a partir do 7º dia do início dos sintomas.

Já o antígeno revela o momento em que o vírus está presente na via aérea, isto é, se a pessoa está infectada e deve ser feito entre o 1º e o 5º dia do início dos sintomas ou a partir do 5º dia da exposição.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br