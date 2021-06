Pedale pelo bem! O GAPC está com inscrições abertas para o Desafio Virtual Julho Verde; Saiba como ajudar

Com a pandemia e o fechamento das academias, o ciclismo ganhou espaço entre os adeptos a esportes. Os grupos de pedal deram um salto nos números de novos participantes. Paralelamente, no mesmo período, a demanda de portadores de câncer aumentou e as doações diminuíram. O momento se tornou essencial para abordar a prevenção e a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, ao mesmo tempo em que é necessário ajudar instituições como o GAPC a manter seu funcionamento.

GAPC – Grupo de Apoio à Pessoas com Câncer



O GAPC – Grupo de Apoio à Pessoas com Câncer – é uma Entidade Civil sem fins lucrativos que sobrevive unicamente de doações.

O principal objetivo da instituição é amenizar o sofrimento de pacientes oncológicos, suprir suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida. A entidade fornece, gratuitamente, medicamentos, suplementos alimentares, próteses, fraldas geriátricas, terapias alternativas e atendimento social, psicológico, fisioterapêutico, nutricional, dentre outros.

Em 2021, o GAPC completa 20 anos, conta com 5 unidades no Brasil e já atendeu mais de 20.000 portadores de câncer.



As inscrições para o Desafio Julho Verde (Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço) estão abertas até o dia 30 de junho, com valores diferenciados, de acordo com o kit escolhido pelo participante R$ 39,90 ou R$ 65,00, além dos itens a parte que são opcionais.

Desafio Julho Verde 4 x1

O desafio deverá ser realizado entre os dias 01 a 31 de julho e os participantes deverão enviar um comprovante para a organização após completar a prova.

Para realizar a inscrição acesse o site: http://bit.ly/gapc4x1