American Airlines expandirá frota da Embraer

A American Airlines assinou um pedido firme com a Embraer para três novos jatos E175. A aeronave será operada pela subsidiária da American, a Envoy Air. Com previsão de conclusão das entregas este ano, a frota de E175 da Envoy irá ultrapassar 100 unidades até o final de 2022. O valor do contrato é de US$ 160,2 milhões, conforme preços atuais de lista, e será incluído na carteira de pedidos do quarto trimestre de 2021 da Embraer.

Jatos E175

“Alcançar a marca 100 jatos E175 com a American Airlines e a Envoy é realmente motivo de celebração. Agradecemos à American Airlines e à Envoy pela parceria com a Embraer, que começou em 1998”, disse Mark Neely, vice-presidente de Vendas e Marketing das Américas da Embraer Aviação Comercial. “Essa aeronave cumpre um papel fundamental, ao proporcionar a conectividade diária essencial em todo o território dos Estados Unidos. O E175 é a espinha dorsal da malha regional americana, com mais de 600 aeronaves vendidas e uma participação de mercado de 86%, desde 2013”.

American Airlines

“Nossa incrível jornada com a Embraer começou há quase 25 anos, com o ERJ145, e nossa parceria continua a crescer com o E175, que é o coração da nossa frota. Nossos passageiros estão muito satisfeitos com a aeronave e o seu excepcional desempenho operacional nos permite continuar a oferecer um serviço de excelência para a American Airlines”, disse Pedro Fábregas, presidente e CEO da Envoy Air. “Estamos ansiosos para receber essas três novas aeronaves ainda este ano, à medida que a Envoy continua a adicionar novos destinos à nossa crescente malha aérea”.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Imagem de F. Muhammad por Pixabay