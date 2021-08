SkyWest encomenda 16 novos E175 para operar com a Delta Air Lines

A Embraer concluiu um acordo de venda de 16 novas aeronaves E175 para a SkyWest (NASDAQ: SKYW) para operar na rede da Delta Air Lines (NYSE: DAL). Os novos aviões vão se somar aos outros 71 jatos E175 que a SkwWest já opera e voarão exclusivamente para a Delta Air Lines sob um Contrato de Compra de Capacidade (CPA, na sigla em inglês). O valor do contrato, que será incluído na carteira de pedidos (backlog) da Embraer do terceiro trimestre de 2021, é de US$ 798,4 milhões, com base nos atuais preços de lista.

Delta Air Lines

Com entrega prevista para 2022, as aeronaves, que possuem 76 assentos e configuração de três classes, serão entregues nas cores da Delta Air Lines.

Chip Childs, Presidente e CEO da SkyWest

“A SkyWest opera mais jatos E175 do que qualquer outra empresa do mundo. Com essas aeronaves, teremos cerca de 240 aviões do modelo E175 operando com companhias aéreas na América do Norte. Estamos orgulhosos por alcançar dois milhões de horas de voo no E175 este mês. Nossos clientes adoram o E175 e temos grande confiança na nossa parceria com a Embraer, a qual apreciamos muito”, disse Chip Childs, Presidente e CEO da SkyWest.

SkyWest

“A excelente parceria com a SkyWest continua com esse novo fornecimento para a Delta Air Lines. O E175 é a espinha dorsal do mercado regional da América do Norte e, à medida que a indústria da aviação começa a emergir da pandemia, vemos uma demanda crescente de longo prazo por aeronaves com tamanho adequado para fornecer uma operação lucrativa em conectividade doméstica. O E175 tem sido crucial para as operadoras, pois são perfeitamente adequados para reconstruir rotas, adicionar frequências e capacidade incremental para atender à recuperação da demanda doméstica”, disse Mark Neely, Diretor de Marketing e Vendas para as Américas da Embraer Aviação Comercial.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

E175