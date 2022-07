Conheça segredos para melhor uso da fritadeira elétrica

Potencializar o uso da fritadeira elétrica permite economia de tempo, aproveitamento dos alimentos e vida saudável

Preparar refeições demanda tempo, principalmente com o dia a dia comprometido com diversas atividades; entretanto, a tecnologia tornou-se grande aliada na cozinha, com equipamentos modernos que facilitam o processo e contribuem para uma alimentação saudável e saborosa.

Equipamentos domésticos, como liquidificador, batedeira elétrica, panela elétrica e de pressão, multiprocessador, micro-ondas, lava-louças, panificadora, cafeteira, fritadeira elétrica, sanduicheira, entre outros, possibilitam o preparo de refeições com rapidez, aproveitamento de nutrientes, geram economia e praticidade.

A funcionalidade das fritadeiras elétricas propicia diversas formas de cozinhar os alimentos e revolucionou o ato de cozinhá-los. Conhecer seus segredos auxilia na preparação rápida, com alimentos mais saborosos e crocantes, livres de gorduras indesejadas, mais tempo livre e benefícios para a saúde. Então, vamos desvendar alguns desses segredos?

O primeiro deles é ler o manual de instruções, pois a importância está nos detalhes relatados pelos fabricantes; no caso da fritadeira, conhecer o tempo e a temperatura indicados para cada alimento evitará desperdício e perda na qualidade dos pratos. Orienta como instalar e o manuseio, indica a garantia e assistência técnica do produto – aspectos importantes para o consumidor.

A escolha do modelo da fritadeira é o segundo segredo. A fritadeira elétrica deve ter a especificação que atenda suas necessidades, como design, capacidade interna, tamanho, com grades ou cesto convencional, voltagem, entre outras.

O terceiro segredo é determinar onde a sua fritadeira ficará armazenada e o local da sua utilização. Lembre-se que ela não pode funcionar dentro de espaços fechados, apertados, com bloqueios. O ideal é mantê-la em uma bancada com ventilação nas laterais, para a ventilação adequada.

Anotar o tempo e a temperatura para cozinhar cada tipo de alimentação é o quarto segredo. Assim, sua receita ficará pronta para servi-la quente e sem prejuízo, como queimá-la ou perder o sabor.

Ter paciência e preparar porções compatíveis com a capacidade da fritadeira: o quinto segredo é respeitar os limites do equipamento, tanto que o ideal é colocar as porções indicadas pelo fabricante, de preferência sem misturar diferentes alimentos, principalmente aqueles que têm tempos de cocção diferentes.

Como no forno convencional, os alimentos devem ser virados para cozinharem e dourarem uniformemente, e assim deve ser na fritadeira elétrica; o resultado será de um alimento crocante e saboroso – este é o sexto segredo.

Para potencializar ainda mais o uso da melhor air fryer, é importante aquecê-la por 3 a 5 minutos antes da colocação dos ingredientes; desta forma, o processo torna-se mais eficaz. Se os alimentos estiverem congelados, já que a fritadeira permite o alimento direto do freezer, o cozimento será perfeito.

O último segredo é o uso de pouco óleo, azeite ou outro tipo de gordura; para isso, basta borrifar umas gotas para untar, dar cor e textura ideal para o alimento. Portanto, faça da fritadeira elétrica uma aliada para refeições saborosas, saudáveis e feitas com rapidez e praticidade.