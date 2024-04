Conheça os destaques da programação da 8ª Conferência Internacional da Diversidade

A 8ª Conferência Internacional da Diversidade em São Paulo, que ocorrerá de 23 a 26 de abril, promete ser um marco na promoção da inclusão. Organizado pela Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, o evento reunirá líderes e profissionais comprometidos com a diversidade.

Com a apresentação da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo e patrocínio da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e da Meta, a conferência se propõe a ser não apenas um espaço de diálogo, mas também uma plataforma para impulsionar oportunidades de negócios para empresas que valorizam a diversidade em sua cadeia de valor. Além disso, o evento busca fortalecer a presença da comunidade LGBTI+ em diversas esferas, desde o cenário esportivo até o mundo empresarial e cultural.

A programação aborda uma ampla variedade de temas relevantes para o contexto atual, com foco especial no segmento LGBTI+. Durante os três dias do evento, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras, painéis e debates conduzidos por figuras proeminentes do setor.

No dia 24/04 (quarta-feira) nomes de peso do cenário turístico se reunirão para um encontro imperdível. Entre os palestrantes, destacam-se Daniel Noble, Assessor Executivo da Coordenação de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas da Embratur; Aline Delmanto, Gestora Estadual do Turismo do Sebrae SP; Almir Nascimento, Diretor de Relações Institucionais da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, e muito mais. Representantes de companhias aéreas, como Sky Airline, Iberia e Delta Air Lines, também marcarão presença. Autoridades de destinos turísticos como Uruguai, São Paulo, Bahia e Ceará compartilharão suas iniciativas e estratégias para promover a igualdade e a inclusão em suas regiões.

Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil

No dia 25/04 (quinta-feira), Júnior Nóbrega, do Grupo NBRG, e Alexandre Lima Passarelo, da Inclusiva Corretora de Seguros, compartilham suas experiências durante a NGLCC International Business & Leadership Conference. Logo após, Erasmo Sanchez Herrera e outros representantes das Câmaras LGBTs da América Latina discutem suas vivências. Mais tarde, Paulo Henrique de Oliveira, Thais Silva e outros especialistas abordam temas como prosperidade nos negócios LGBTI+ e diversidade de fornecedores. O panorama empresarial brasileiro da inclusão LGBTI+ é explorado por Scarlett Rodrigues, coordenadora de práticas empresariais e políticas públicas em Direitos Humanos do Instituto Ethos, e Rapha Pagotto, secretário adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. A tarde é marcada por palestras sobre impulsionar o crescimento econômico para empreendedores LGBTI+, como a iniciativa de compras afirmativas do Grupo Boticário, e estratégias de negócios entre fornecedores diversos e grandes corporações. O dia termina com discussões sobre o Programa Fornecedores Diversos.

O último dia do evento (26/04) começa com uma palestra de Rogério de Oliveira, presidente do Casarão Brasil Associação LGBTI, que promove ações de inclusão para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTI), migrantes e refugiados. Seguida por discussões sobre o impacto do esporte na comunidade LGBTI+ com Willy Montmann, fundador e presidente do Angels Volley, e como a arte queer está revolucionando o mundo da arte, apresentado por Fernando Kimura. O painel de influenciadoras digitais, moderado por Pepê, CEO da WE Venus, destaca figuras como Heey Cat, Bianca Venturotti e Paloma. Após o almoço, cortesia do Turismo da Cidade de São Paulo, o foco se volta para mulheres no esporte, com Babi Deejay, Luana Pekelman e Thais Canina, seguido por um painel sobre festas com Eleonora Branco, produtora da festa “Não Nasci Pra Morrer De Amor”, Gustavo Jreige, produtor da “Festa VHS”, e Marcella Milleo, produtora e arquiteta de grandes eventos. O projeto Porta de Entrada, uma iniciativa de política pública para gerenciar contratações artísticas, é discutido por Karina Gimenes Piccioli, assessora de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e Ligia Jalantonio Hsu, secretária de Cultura da cidade de São Paulo. O dia termina com uma apresentação do Coral Câmara LGBTQIA+ Brasil, liderado pelo Maestro Ettore Veríssimo.

A programação completa pode ser acessada pelo link:

https://www.conferencialgbt.com.br/programacao-completa

A diversidade de palestrantes e tópicos abordados reflete o compromisso em abraçar a diversidade e promover um ambiente inclusivo para todos. Desde a elaboração de produtos destinados ao público LGBTI+ até os desafios de acessibilidade e inclusão, a conferência oferece um panorama abrangente das questões atuais relacionadas à diversidade.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, para cada dia do evento, exclusivamente pelo site da plataforma Sympla, e os interessados podem encontrar mais informações no link abaixo.

8ª Conferência Internacional da Diversidade

Local: Centro de Eventos São Luís – R. Luís Coelho, 323 – Consolação, São Paulo/SP

Conferência Turismo LGBT

24/04 (quarta-feira) – Conferência Turismo LGBT – 8h às 19h00 https://bit.ly/493ymZp

Conferência Negócios Diversos

25/04 (quinta-feira) – Conferência Negócios Diversos – 8h às 19h00 https://bit.ly/4aoGk0b

Conferência Esporte e Cultura

26/04 (sexta-feira) – Conferência Esporte e Cultura- 8h às 19h00 https://bit.ly/4aUSEWE

https://www.conferencialgbt.com.br/